Studiehandledning Amhariska
2025-08-18
Att våra elever får en god start i livet är ett av våra viktigast uppdrag som kommun. I Vellinge kommun har vi högt ställda ambitioner och som målsättning att erbjuda en skola i nationell toppklass; en skola med lust att lära och en skola som lär för livet. Läs gärna mer om vår vision på Vellinge.se. Vill du vara med och förverkliga denna vision i rollen som modersmålslärare?
Som studiehandledare handleder du elever som behöver stöd i olika ämnen så att de kan följa den reguljära undervisningen och få möjlighet att uppnå målen. Som studiehandledare arbetar du tillsammans med elevernas ämneslärare och stöttar eleverna på modersmålet.
Vi söker dig med amhariska som modersmål.
Du har goda kunskaper i svenska språket. Du kan obehindrat kommunicera i tal och skrift på svenska och modersmålet och är intresserad av att sätta dig in i läroplanen för grundskolan. Du har kunskaper i IT och digitala verktyg så att de är hjälpmedel för dig, pedagogen och eleven. Som person drivs du av att identifiera elevens behov och möta dem på deras nivå. Du har förmåga att skapa bra relationer och lätt för att samarbeta med såväl elever, vårdnadshavare som kollegor. Vi söker dig som är kommunikativ och tydlig. Du har förmåga att lyssna aktivt för att förstå andras perspektiv och ge och ta konstruktiv feedback.
Tjänsten omfattar 5%
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Urval sker löpande och intervjuer kan komma att hållas under ansökningstiden.
Eftergymnasial utbildning
Arbetslivserfarenhet
Erfarenhet av undervisning i grundskola
ÖVRIGT
Vi vill att det ska kännas bra både att bo och jobba i Vellinge kommun. För oss är mod, trovärdighet, glädje och omtanke viktigt för att trivas på arbetet och i vardagen. Vi har stort fokus på god service och gott bemötande såväl internt som externt. Våra medarbetare är vana vid korta beslutsvägar, goda utvecklingsmöjligheter och bra ledare (alla chefer får ledarskapsutbildning). Läs allt om försäkringar, tjänstepension och andra förmåner på Vellinge.se/jobba-hos-oss.
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C272846". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Vellinge Kommun
(org.nr 212000-1033) Arbetsplats
Vellinge kommun, Modersmålsenheten Kontakt
Biträdande rektor
Ulrika Sachs ulrika.sachs@vellinge.se 040-6354321 Jobbnummer
