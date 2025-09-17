Studentsamordnare
2025-09-17
Söker du en meningsfull roll där du gör skillnad på riktigt?
Vi söker nu fler engagerade medarbetare som vill vara med och forma framtidens Värnamo. Hos oss arbetar du med människan i fokus och skapar en arbetsdag som är värdefull, både för dig och för våra medborgare.
Var med i utvecklingsarbetet när Campus Värnamo tar nästa steg!
Campus Värnamo har som sitt huvudsakliga uppdrag att anordna eftergymnasiala utbildningar.
I nära samarbete med näringslivet, den offentliga sektorn och högskolan utvecklar vi kurser och utbildningar som håller hög kvalitet och är skräddarsydda för det regionala arbetslivets behov.
Verksamheten är indelad i fyra områden varav ett är Utbildning som är det största arbetslaget med 15 medarbetare.
Nu söker vi en studentsamordnare till våra yrkes- och högskoleutbildningar. Tjänsten är en visstidsanställning på 100% med eventuell möjlighet till förlängning.
Som studentsamordnare behöver du vara bra på både kommunikation och administration.
Tjänsten innehåller en hel del administrativa uppgifter men också mycket kontakt med studenter, lärare/konsulter och arbetsgivare inom olika branscher.
- Vara utbildningsledare för minst en av våra utbildningar
- Planera och genomföra gruppcoaching (gruppsamverkan och presentationsteknik)
- Ansvara för kontakter med SYV- och skolföretag samt omställningsföretag
- Planera och genomföra uppstart och examen av utbildningar tillsammans med Utbildningsansvarig
- Samordna studerandeaktiviteter
- Hantera särskilt stöd och stötta i studerandeantagning till YH-utbildningarna
- Bidra i arbetet med hantering av distanstentamen och andra examinationer Kvalifikationer
Vi söker dig som har erfarenhet av utbildningsverksamhet. Du har relevant utbildning på eftergymnasial nivå. SYV-erfarenhet är ett plus men inget krav. Du talar och skriver svenska flytande och har goda kunskaper i Officepaketet. Flera av våra utbildningar är hybridutbildningar så erfarenhet av uppkoppling och allmänt teknikintresse ses positivt.
Som person är du ansvarsfull, driven, har god samarbetsförmåga och är lösningsfokuserad. Du är noggrann, strukturerad och självständig. Du är en lyhörd och trovärdig relationsbyggare som får saker att hända. Du uppskattar det personliga mötet och har en välutvecklad kommunikativ förmåga. Du drivs av att se andra utvecklas. Anställningsvillkor
Ansökan skickar du senast 2025-10-19.
Ansökningarna kommer att hanteras löpande, så skicka in din ansökan redan idag!
Övriga upplysningar kring tjänsten får du av Ingrid Johansson Utbildningschef, 0370-37 70 60 eller mailto:ingrid.johansson@varnamo.se
Läs mer om oss som arbetsplats, anställningsvillkor och anställningsförmåner- https://kommun.varnamo.se/miniwebbar/jobba-hos-oss/att-jobba-hos-oss.html
Kommunledningsförvaltningen. Tillsammans arbetar vi för att för att stötta kommunstyrelsen med att leda den kommunala verksamheten. Vi arbetar med frågor som bland annat rör personal, löner, ekonomi, trygghet och säkerhet, infrastruktur, inköp, näringsliv, Campus, hållbar utveckling, marknadsföring, information och kommunikation.
Läs mer om oss på: https://kommun.varnamo.se/kommun-och-politik/kommunens-organisation/forvaltningar/kommunledningsforvaltningen.html
Värnamo kommun, kommunen med stort hjärta, mitt i Småland. Vi är en central del av den starka tillväxtregionen präglad av Gnosjöandan och hög sysselsättning. Här finns en anda av ständig rörelse och stora visioner för framtiden. Vi lyfter fram både stora och små framgångar, vilket stärker stolthet och gemenskap för alla som bor här. Som medarbetare hos oss har du människan i fokus och skapar värde för både dig själv och medborgarna, samtidigt som du bidrar till att göra Värnamo till en ännu bättre plats att leva och växa i.
Läs mer om oss på: http://www.varnamo.se/ Ersättning
