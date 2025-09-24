Studenter till butiksarbete i Norrköping
2025-09-24
Är du student och söker ett extrajobb vid sidan av dina studier? Vi letar efter dig som vill ha en behovsanställning vid sidan av studier, annat arbete eller eget företag.
Vi söker engagerade och noggranna kollegor till nyöppnadet av en butik i Ingelsta Shopping. De första dagarna skall produkter prismärkas och larmas och därefter skall en helt ny butik ta form. Vill du vara en del av ett projekt och jobba i team med tydliga deadlines? Sök det här uppdraget på 20 platser.
Uppdraget är på 30-40 timmar per vecka under 3-4 veckor med start under oktober. Därefter finns möjlighet till behovsanställning utifrån din tillgänglighet.
Vem du är
Vi söker dig som är student, egenföretagare eller som har annat deltidsjobb och vill jobba i butiksmiljö. Du är en lagspelare och tycker om att jobba mot uppsatta mål och i högt tempo. Arbetet sker på dagtid. Du kommer att arbeta med:
Hantering av varor så som plockning, packning, prismärkning, larmning,
Uppbyggnad och skyltning.
Vi söker dig som:
Studerar på vuxenutbildning, yrkeshögskola eller universitet,
Pratar och läser god svenska eller engelska,
Vill och kan jobba flera dagar per vecka initialt,
Har god fysik,
Tidigare erfarenhet av logistik eller butiksarbete är en fördel men inget krav. Publiceringsdatum2025-09-24
Kunna uppvisa annan sysselsättning så som studier, eget företag eller annat deltisjobb på 50%.
Meriterande:
Truckkort A1-A4
Har tidigare erfarenhet av lagerarbete eller butiksarbete
B-körkort och tillgång till bil eller bor i närheten.
Hos oss på PEOPL sker urvalet löpande, så skicka in din ansökan idag! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-13
