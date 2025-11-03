Studenter sökes till kvällspass i Rosersberg

Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Lagerjobb / Sigtuna
2025-11-03


Vi söker strukturerade och fysisk starka terminalarbetare som kan bidra till Postnord-teamets högsäsong!

Uppdraget som konsult hos Postnord i Rosersberg kommer att innebära sortering av brev och försändelser på terminalen. Du kommer i en grupp med härliga kollegor arbeta både manuellt och med hjälp av maskin. Anställningen startar med en gedigen introduktionsutbildning som förbereder dig väl för att lyckas i arbetet. Arbetet innebär att du står och går mycket.

Arberstiden från va 17-22 och det är 5 pass i veckan.

Det här är ett kortare konsultuppdrag med löpande uppstarter från slutet av november och förväntas pågå till slutet december. Du kommer i tjänsten vara anställd via StudentConsulting men uthyrd till vår kund.

DETTA SÖKER VI

• Trivs med fysiskt arbete
• Vara tillgänglig för arbete mån-fre på dag, kväll eller nattpass
• Kan enkelt ta dig till Rosersberg
• Goda kunskaper i svenska
• Har studier eller annat jobb på minst 50%
• Har ett belastningsregister utan anmärkning

Tjänsten kommer att tillsättas omgående så skicka in din ansökan redan idag!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-20
Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Studentconsulting Sweden AB (Publ) (org.nr 556674-7449), https://www.studentconsulting.com
Stålgatan 9A (visa karta)
195 72  ROSERSBERG

Arbetsplats
StudentConsulting

Kontakt
Sanne Thörnberg
sanne.thornberg@studentconsulting.com

Jobbnummer
9586762

