Studenter sökes till kvällspass i Rosersberg
Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Lagerjobb / Sigtuna Visa alla lagerjobb i Sigtuna
2025-11-03
Vi söker strukturerade och fysisk starka terminalarbetare som kan bidra till Postnord-teamets högsäsong!
Uppdraget som konsult hos Postnord i Rosersberg kommer att innebära sortering av brev och försändelser på terminalen. Du kommer i en grupp med härliga kollegor arbeta både manuellt och med hjälp av maskin. Anställningen startar med en gedigen introduktionsutbildning som förbereder dig väl för att lyckas i arbetet. Arbetet innebär att du står och går mycket.
Arberstiden från va 17-22 och det är 5 pass i veckan.
Det här är ett kortare konsultuppdrag med löpande uppstarter från slutet av november och förväntas pågå till slutet december. Du kommer i tjänsten vara anställd via StudentConsulting men uthyrd till vår kund.
DETTA SÖKER VI
• Trivs med fysiskt arbete
• Vara tillgänglig för arbete mån-fre på dag, kväll eller nattpass
• Kan enkelt ta dig till Rosersberg
• Goda kunskaper i svenska
• Har studier eller annat jobb på minst 50%
• Har ett belastningsregister utan anmärkning
Tjänsten kommer att tillsättas omgående så skicka in din ansökan redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Studentconsulting Sweden AB (Publ)
(org.nr 556674-7449), https://www.studentconsulting.com
Stålgatan 9A (visa karta
)
195 72 ROSERSBERG Arbetsplats
StudentConsulting Kontakt
Sanne Thörnberg sanne.thornberg@studentconsulting.com Jobbnummer
9586762