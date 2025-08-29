Student inom samhällsplanering
Malmö kommun / Administratörsjobb / Malmö Visa alla administratörsjobb i Malmö
2025-08-29
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Malmö kommun i Malmö
Ref: 20251248
Studerar du samhällsplanering och brinner för idrotts- och fritidsfrågor, och vill kombinera studierna med arbete? Nu söker Fritidsförvaltningen en studentmedarbetare till hösten 2025!Publiceringsdatum2025-08-29Dina arbetsuppgifter
Vi söker en studentmedarbetare med inriktning samhällsplanering och som är intresserad av idrotts- och fritidsfrågor i stadsplaneringen. Syftet med uppdraget är att kartlägga och analysera det aktuella behovet av förenings- och servicelokaler på stadens idrottsplatser, samt att göra en framåtblickande bedömning av hur dessa anläggningar kan utvecklas för att bättre nyttjas av fler målgrupper - och under en större del av dagen och året.
Uppdraget innebär att ta fram en behovsmatris som, baserat på antal konstgräsplaner, gräsplaner och bollfält, beräknar behovet av omklädningsrum och förråd vid fritidsnämndens idrottsplatser. Detta görs med stöd av förvaltningens bokningssystem samt medarbetare med kännedom om bokningsmöjligheterna. Uppdraget omfattar även att utreda exploateringsmöjligheter för vilka idrottsplatser som kan bebyggas med servicebyggnader, utifrån befintliga detaljplaner och tillgängligt utrymme i relation till verksamhetens förutsättningar. Resultaten från behovsanalysen och exploateringsutredningen ska sammanställas i en rapport som utgör ett strategiskt underlag för framtida inriktningsbeslut om servicenivåer på stadens idrottsplatser. Rapporten ska också komplettera och stärka tidigare genomfört utredningsmaterial för att skapa en mer heltäckande bild av behov och utvecklingsmöjligheter.
I uppdraget får studenten möjlighet att få inblick i utvecklingen av stadens idrottsplatser, praktisk kunskap i att analysera detaljplaner och erfarenhet av att samverka med olika kompetenser och förvaltningar inom kommunen. Som studentmedarbetare i Malmö stad får du, parallellt med dina studier, möjlighet att praktisera dina akademiska kunskaper genom uppdrag inom våra verksamheter. Vi erbjuder relevant och kvalificerad arbetslivserfarenhet, värdefulla kontakter samt lön. Arbetstiden är cirka 10-15 timmar per vecka.Kvalifikationer
Studentmedarbetarprogrammet vänder sig till dig som har läst minst 60 högskolepoäng och fortfarande studerar under hela uppdragsperioden. Du studerar inom samhällsplanering, gärna med inriktning på fysisk planering. Det är meriterande om du har läst kurser inom Plan och Bygglagen (PBL) samt detaljplanering. Studentmedarbetarprogrammet riktar sig till dig som studerar vid Malmö Universitet, Lunds Universitet eller SLU Alnarp. Du har goda kunskaper i svenska och kan uttrycka dig väl i både tal och skrift. Du har också grundläggande datorkunskaper.
Som person är du kommunikativ, driven, självständig och har en analytisk förmåga.
Om arbetsplatsen
Lokalenheten
Malmö befinner sig i ett skede av befolkningsökning och utveckling. Detta innebär för fritidsförvaltningens del att utveckling av befintliga och nya lokaler och anläggningar står i fokus. Lokalenhetens medarbetare arbetar med anläggningsutveckling, samverkar med andra förvaltningar, är beställarombud vid nya byggprojekt, arbetar med lokalbehovsplanering samt ansvarar för systematiskt brandskyddsarbete (SBA), lås, larm och bevakning. Till förvaltningens lokalenhet söker vi nu en lokalsamordnare med koppling till framtida anläggningsprojekt.
Fritidsförvaltningen
Tycker du att det är viktigt med en meningsfull fritid? Vill du jobba med något som gör skillnad? I så fall välkommen att söka jobb hos oss på Fritidsförvaltningen. Vår verksamhet omfattar stadens fritidsgårdar, drift av idrotts- och fritidsanläggningar, genomförande av små och stora evenemang och inte minst stöd och service till stadens föreningsliv. På fritidsförvaltningen jobbar vi alla tillsammans för att göra skillnad för Malmöborna och vår yttersta ambition är att alla Malmöbor ska ha möjlighet till en meningsfull fritid.
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Läs om Malmö stad som arbetsgivare här malmo.se/jobb
Information om tjänsten
Anställningsform: Tidsbegränsad
Omfattning: Timavlönad. Uppdraget omfattar ca 120 timmar under 8-10 veckor.
Arbetstid: Som studentmedarbetare arbetar du ca 10-15 timmar i veckan dagtid. Arbetstiden är till stor del flexibel. Du kommer överens med din handledare om arbetstider som går att kombinera med dina studier.
Antal tjänster: 1
Tillträde: 251001 eller enligt överenskommelseÖvrig information
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Malmö kommun
(org.nr 212000-1124), https://malmo.se/ Arbetsplats
Malmö stad Jobbnummer
9481765