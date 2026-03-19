Strategiskt inköpare
Professional Galaxy är ett IT- och teknikkonsultbolag som tillhandahåller högspecialiserad kompetens inom IT, mjukvaruutveckling, SAP, inköp, elektronik och mekanisk konstruktion. Vi samarbetar med erfarna seniora experter och levererar strategiskt värdeskapande kompetens till några av Sveriges mest komplexa och analytiskt krävande projekt. Vårt fokus ligger alltid på hög kvalitet, professionalism och tydliga, mätbara resultat.
Vi söker nu en Strategisk inköpare- 3-7års erfarenhet, nivå 3 hos vår kund.
Om uppdraget
Tjänsten innefattar både strategiskt och taktiskt inköp inom elektronik.
Krav Högskoleingenjör inom logistik/inköp eller annan relevant teknisk utbildning Minst 3 års erfarenhet av strategiskt/taktiskt inköp inom relevant område Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
Skapa och underhålla (del)kategori-plan Ta fram och uppdatera (sub)kategori-plan Samordna med CAM och interna kategoristakeholders Upprätta handlingsplaner för att nå kategorispecifika mål som stödjer inköpsteamets övergripande mål Säkerställa att Saabs inköpsstrategi, arbetssätt och inköpspolicy efterlevs
Leverantörshantering Utvärdera potentiella nya leverantörer Ansvara för onboarding av leverantörer Förvalta och utveckla befintliga leverantörer Välja leverantör i samråd med CAM och BU Genomföra kvartalsvisa eller halvårsvisa affärsgenomgångar med nyckelleverantörer Genomföra ömsesidiga leverantörsbesök för att bygga relationer och förstå kritiska produktionsprocesser Upprätthålla kunskap om tilldelade leverantörer och marknaden (produkter, roadmap, konkurrenskraft) Hantera spend (direkt och indirekt) på Supply Chain-, BA-, BU- och koncernnivå
Kvalitet & leverans Ansvara tillsammans med SQM och operativ inköpare för att kommunicera leverantörsprestanda och driva åtgärder (böter, förbättringsplaner etc.) Säkerställa leverantörsutvärdering i samråd med SQA och att leverantörsbasen är godkänd Ansvara för kommersiell hantering vid reklamationsärenden
Kostnadsstyrning Analysera kostnadsberäkningar och kostnadsutveckling Benchmarka leverantörer och komponenter för att identifiera kommersiella gap Ta fram "should cost"-analyser via cost engineering och verktyg Arbeta aktivt för att reducera totalkostnad
Riskhantering Hantera Last Time Buy-frågor Genomföra Business Contingency-bedömningar Göra finansiella analyser och identifiera risker och möjligheter Förstå påverkan av geopolitiska förändringar
Hållbarhet Kommunicera krav till leverantörer Hålla sig uppdaterad kring lagar och direktiv Följa upp leverantörers åtgärdsplaner
IFS-hantering Ansvara för onboarding av leverantörer i IFS Underhålla leverantörsregister Skapa artiklar och koppla leverantörer
Avtal & status Säkerställa korrekt status på avtal
Kommunikation & samarbete Leda interna kategoriteam Samarbeta med kollegor inom andra BU och BA
Kommersiellt arbete Förbereda och genomföra förhandlingar Positionera leverantörer enligt Kraljic-matrisen Förstå hur leverantörer ser Saab som kund i Kraljic-matrisen Skicka förfrågningar och utvärdera offerter (inkl. open book vid behov) Etablera och förvalta avtal samt kommunicera dessa internt
Innovation & teknik Delta på mässor för att följa trender Bygga kategorispecifik kompetens Förstå nya teknologier inom kategorin
Compliance Säkerställa inköp enligt GMS-processen Förstå och följa relevanta regelverk, t.ex.:
FPA, SPA REACH/RoHS ISO 9001, ISO 14001, EN9100 Code of Conduct Ecovadis & SBT Exportkontroll NDA, DFAR m.fl. Säkerställa att leverantörer följer compliancekrav
Övrig information Placeringsort: Jönköping Arbetsmodell: På plats
Uppdragsperiod: 2026-06-01- 2027-11-01
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
Är du rätt person för uppdraget, eller vill du rekommendera en stark kandidat? Tveka inte att kontakta oss.
Ansök gärna redan idag, urval och intervjuer sker löpande
Ansök genom att bifoga ditt CV (vi vill inte ha något personligt brev) och besvara urvalsfrågorna. Frågorna utgår från kravprofilen för den här rekryteringen och dina svar ligger till grund för det urval som sker i processen. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett. Vänligen notera att krav och eventuella meriter ska vara uppfyllda vid ansökningstillfället.
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-15
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7427767-1903109".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Professional Galaxy AB
https://careers.progalaxy.se
