Store Sales & Warehouse
2025-08-22
Butikssäljare /Lager/Gashantering med inriktning mot industri & Hydraulik
HydraSpecma Component AB i Umeå söker nu en butikssäljare som även kommer att ansvara för lager och gashantering.
Dina huvudsakliga uppgifter kommer att vara lager och gashantering men även försäljning i butik. av material mot industri, entreprenad och skog. Du kommer även att arbeta med att pressa hydraulslang i vår verkstad. Du kommer att ges en stor grad av förtroende och ansvar i att planera och genomföra ditt arbete.Publiceringsdatum2025-08-22Dina arbetsuppgifter
I din roll kommer du att bli nyckelspelare och ansiktet utåt mot våra kunder. Det är därför mycket viktigt att du är lyhörd, serviceminded och professionell i din strävan att hitta den bästa lösningen för varje kund. Arbetsplatsen består av butik, lager och kontor. I butiken arbetar du tillsammans med två kollegor och du rapporterar till Sitemanager. Våra kunder jobbar inom segment, entreprenad, skog samt industri. Du kommer att lösa problem inom hydraulik, pneumatik samt gas och vara ett bollplank för frågor inom dessa varugrupper.
I ditt ansvarsområde ingår även att säkerställa att butiken har det utbud och sortiment som krävs för marknaden. Det ingår att inventera, göra inköp samt att ansvara för butikens skyltning och marknadsföringsaktiviteter.
Vad erbjuder vi?
Vi erbjuder ett omväxlande arbete tillsammans med ett bra team där alla hjälps åt för att ge kunderna bästa möjliga service. HydraSpecma är ett växande nordiskt företag med global närvaro som kan erbjuda goda utvecklingsmöjligheter. Vi erbjuder kompetensutveckling samt produktutbildningar internt och via våra leverantörer. Beslutsvägarna inom bolaget är korta, vi månar om varandra och strävar efter att tillsammans nå våra mål.
Vem är du?
Vi söker dig som brinner för kundservice med sinne för att skapa goda relationer och resultat. Genom lyhördhet och nyfikenhet finner du rätt lösningar för kunden. Du bygger och bevarar relationer med kunder och kollegor för att nå våra mål. Du arbetar lika bra tillsammans med teamet som självständigt. Du är bra på problemlösning, tar ansvar för ditt uppdrag och är engagerad och har en vilja till att utmana och utveckla dig själv.
Du har ett tekniskt intresse samt erfarenhet från butik och lager /eller försäljning och service. Kunskap inom hydraulik och pneumatik är meriterande. Du bör ha erfarenhet och kunskap i Office-paketet samt med fördel även av affärssystem.
Körkort klass B är ett krav.Så ansöker du
Är du redo att anta utmaningen som vår nya kollega? Skicka din ansökan idag och bli en del av Hydraspecma Component
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Mark Alexandersson, 090-702500
Vi ser fram emot din ansökan.
Start: Så snart som möjligt
Ort: Umeå
Anställning: Visstidsanställning med möjlighet till förlängning, heltid
Arbetstider: Vardagar 07:00-16:00
Lön: månadslön, individuell lönesättning
Sista dag att ansöka är 2025-09-05, urvalet sker löpande men tjänsten kan komma att tillsättas tidigare
Sista dag att ansöka är 2025-09-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare HydraSpecma Component AB
(org.nr 556219-2202)
Kontaktvägen 14 (visa karta
)
901 33 UMEÅ Jobbnummer
9472153