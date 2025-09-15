Store Manager, Flügger Sävedalen
2025-09-15
Flügger är en stolt leverantör till målaryrket och kvalitetsmedvetna konsumenter. Vi går i spetsen i rörelsen mot en grönare byggindustri, och stöttar den professionella målaren genom partnerskap, kvalitetsprodukter och inspirerande design. Vårt jobb är att utveckla, producera, marknadsföra och sälja färg, träskydd, tapeter, målarverktyg och mycket mer i professionell kvalitet, samtidigt som vi hjälper våra kunder att hitta de bästa lösningarna. Vi är inte nöjda förrän våra kunder är nöjda.
Häng med på resan
Vi letar nu vår nästa Store Manager till Flüggers butik i Sävedalen. Om du älskar försäljning, uppskattar stor handlingsfrihet och möjlighet att leda förändringar, då kan du vara den vi letar efter!
Som Store Manager på Flügger får du ett stort ansvar, många omväxlande arbetsuppgifter och en vardag där sällan en dag är den andra lik. Dina uppgifter rör sig från försäljning, rådgivning, arbetsledning och aktivitetsplanering till medarbetarutveckling, utbildning och affärsutveckling.
Om jobbet
I butiken får du ansvaret för utvecklingen av butikens kundportfölj såväl som ansvaret för personalen i butiken. Som Store Manager har du en oerhört viktig roll och chansen och möjligheten att påverka både försäljningsresultatet, kundservicen och ditt team i butiken.
Det är avgörande att du tar ledningen och inte tvekar att ge feedback och att följa upp arbetet i butiken. Vi värdesätter en aktiv coach som älskar att utveckla och träna sina medarbetare och som stöttar sina kollegor i både uppsökande och relationsskapande försäljning likväl som i det traditionella butiksarbetet.
Som Store Manager är du ansvarig för marknadsaktiviteter i närområdet, samt personal- och arbetsmiljöansvar för butiken.
Din roll som Store Manager innefattar bl.a.:
Planering, genomförande och uppföljning av butikens försäljning inkl. uppsökande försäljning
Behovsanalys och rådgivning i samråd med kund
Offerering, förhandling och slutförande av order
Nära samarbete med övriga funktioner på företaget såsom utesälj, teknisk support, produktutveckling, logistik mm.
Rapportering till närmaste chef samt andra avdelningar inom företaget
Din palett
Det är avgörande att du är ambitiös och proaktiv och att du tar stort ansvar för försäljningen, bemanningsplaneringen och driften av butiken. Vi vill också att du prioriterar träning, coachning och ledningen av ditt team. Du bör har hög social kompetens och förstå vikten av gott samarbete.
I tillägg till detta är det också viktigt att du:
Har erfarenhet från färg eller liknande bransch
Är resultatinriktad, ambitiös och drivs av att överträffa förväntningar
Är strukturerad, uthållig och har bra ordningssinne
Är förändringsbenägen och uppfinningsrik
Har bra datorvana
Vi erbjuder
Hos oss får du:
Ett av marknadens starkaste varumärken (och sortiment) inom färg och tillbehör för både proffs och konsument.
Ett omväxlande och fritt arbete i ett solitt företag
En väletablerad butik med stor potential
En nära kontakt med din regionchef som kommer att göra allt för att du ska få rätt förutsättningar för att lyckas i din roll
Deadline: Ansök så snart som möjligt då vi arbetar med löpande urval. Senast 28 september.
Arbetsplats: Flügger Sävedalen
Sysselsättningsgrad: 100 %
Varaktighet: Tillsvidare, sex månaders provanställning tillämpas
Flügger ser enbart på kombinationen av personliga och professionella kvalifikationer när vi bedömer en kandidats behörighet. Vi värdesätter mångfald hos människor, där alla har friheten att vara sig själva med lika möjligheter.
Om Flügger
Flügger Group är ett internationellt börsnoterat bolag med en omsättning på ca. 2,2 miljarder DKK och ca. 1700 anställda över gränserna. Vi är ett familjegrundat och familjelett företag, stort nog att göra skillnad, men ändå litet nog att behålla vår entreprenörsanda. Vårt team består av dedikerade och skickliga människor som verkligen engagerar sig och skapar en enastående expertis tillsammans. Så ansöker du
