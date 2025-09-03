Store Leader till Teliabutiken i Linköping
Telia Sverige AB / Butikssäljarjobb / Täby Visa alla butikssäljarjobb i Täby
2025-09-03
, Vallentuna
, Upplands Väsby
, Danderyd
, Sollentuna
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Telia Sverige AB i Täby
, Sollentuna
, Solna
, Stockholm
, Uppsala
eller i hela Sverige
Hej, Just nu letar jag efter en vikarierande Store Leader till Teliabutiken i Linköping. Jag heter Kikki Ekberg och ansvarar för Teliabutikerna i region Väst. Vi är ett drivet säljgäng som jobbar väldigt operativt med att utveckla försäljningen inom regionen och hela butikskedjan.
Din nästa utmaning?
Jag söker nu en ledare till butiken i Linköping, till att börja med ett vikariat. I vår ledningsgrupp har vi uppdraget att driva försäljning och hålla hög kundnöjdhet inom vår region. Vi säljer alla de produkter och tjänster/lösningar som Telia erbjuder. Vi behöver framöver öka graden av flexibilitet och specialisering i den försäljning vi bedriver för att möta ökade kundkrav och göra det enklare att vara kund hos Telia. Målsättningen är att maximera kundnöjdhet och förlänga kundlivscykeln.
Vi är på en förändringsresa och för att lyckas nå dit vi vill behöver vi ledare som ständigt utmanar, förenklar och bryr sig om våra medarbetare, kunder och vårt samhälle. Vi tror inte på strikta hierarkier utan snarare på individer och team som lyckas i en kultur präglad av självledarskap och engagemang. Vi tror på ledare, som genom löpande feedback och coaching av sina team, ser till att vi är på rätt väg. Det är därför vi söker efter dig, som är driven och skicklig, som vill vara med på vår resa och hjälpa oss att nå våra mål.
Och vem är du?
Du är driven och genuint intresserad av försäljning och att få andra människor att utvecklas och växa. Du är bra på att bygga lag och vågar utmana dig själv och dina kollegor.
Du har förmåga att leda genom andra och är bra på att kommunicera med olika slags människor.
Dina ledaregenskaper:
Driven.
Engagerad.
Säljfokuserad.
Din erfarenhet:
Försäljning.
Erfarenhet och kunskap inom retail.
Ledarerfarenhet inom försäljning är meriterande.
Intresserad?
Om du vill bli en del utav mitt team, sök jobbet! Vill du veta mer, ring mig på +46 730966811 eller maila christina.ekberg@teliacompany.com
Rekryteringen sker löpande, så tveka inte att höra av dig.
Join us and let's make better happen - together! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Telia Sverige AB
(org.nr 556430-0142)
Västra Svedengatan 7, Linköping (visa karta
)
183 34 TÄBY Jobbnummer
9489565