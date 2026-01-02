Stödpedagog till Tallkottens korttidshem
Inom våra korttidshem utför vi flera insatser för personer med funktionsnedsättningar; korttidstillsyn, korttidsvistelse, ledsagning och avlösning i hemmet. Verksamheten är den del av sektor vård och omsorg, Skövde kommun.
Sektor vård och omsorg har ett viktigt samhällsuppdrag. Vi jobbar med stöd, service, vård och omsorg till människor i alla åldrar och vår verksamhet präglas av professionalitet och mänskliga värden.
Här jobbar vi tillsammans, som ett team. Vi hjälps åt och stöttar varandra när det behövs. Du är omgiven av hög kompetens, erfarna kollegor och chefer. I rollen får du också så mycket tillbaka från dem du finns där för. Leenden, tacksamhet, förtroende, skratt, vänskap och livshistorier- här är du alltid uppskattad och betydelsefull.
För att kunna ge de bästa förutsättningarna för att våra brukare/patienter ska få en så bra stöd och omsorg som möjligt och att våra medarbetare ska lyckas och utvecklas på jobbet är utvecklingsarbete och ständiga förbättringar i fokus hos oss. Vi vill ligga i framkant inom det vi gör.
Som medarbetare hos oss är du viktig, vi vill att du ska utvecklas och stanna, därför får du löpande utbildning och kompetensutveckling och om du vill finns alla möjligheter att testa olika roller och att göra intern karriär.
Vi söker dig som vill ha ett givande och utvecklande arbete. I rollen som stödpedagog inom korttidshemmen har du möjlighet att bidra till att våra brukare ska kunna få en så hög livskvalitet som möjligt. Utifrån individuella behov och önskemål stöttar du våra brukare genom att vara ett praktiskt och vardagligt stöd där du hjälper dem med aktiviteter, personlig omvårdnad och fritidsaktiviteter. I uppdraget ingår även arbete med dokumentation i våra system.
Vi är ett team och vi stöttar och hjälper varandra. I rollen som stödpedagog bidrar du i verksamheten med dina värdefulla fördjupade kunskaper inom området. Du är ett stöd till kollegor i arbetet med social dokumentation. Du stöttar också dina kollegor med utveckling och användning av individuellt anpassade pedagogiska metoder som stödjer den enskildes delaktighet och självständighet. I din roll ingår också omvärldsbevakning för att bidra till enhetens utveckling och förbättringsarbete. Du kommer att delta i nätverksträffar med övriga stödpedagoger.
För att ge de bästa förutsättningarna för våra brukare och för att våra medarbetare ska lyckas och utvecklas på jobbet, är utvecklingsarbete och ständiga förbättringar i fokus hos oss. Vi vill ligga i framkant inom det vi gör. Som medarbetare hos oss är du viktig. Vi vill att du ska stanna och ger dig möjligheten till löpande utbildning och kompetensutveckling.
Tallkottens korttidshem ansvarar för att verkställa LSS insatser för barn- och ungdomar med funktionsnedsättning.
Följande insatser är aktuella:
• Korttidsvistelse (LSS) utanför det egna hemmet som innebär att barn med funktionsnedsättning tillfälligt vistas utanför sitt eget hem under kortare eller längre tid.
• Korttidstillsyn (LSS) för skolungdom över 12 år utanför det egna hemmet i anslutning till skoldag samt under lov.
• Ledsagarservice (LSS) som innebär att en person med funktionsnedsättning får stöd av en ledsagare i syfte möjliggöra delaktighet i samhällslivet.
• Avlösarservice (LSS) innebär att en person som i vanliga fall Vi söker dig som vill ha ett givande och utvecklande arbete.
Arbetstiderna varierar mellan dag, kväll och helg, enligt schema. Inom sektor vård och omsorg arbetar vi flexibelt mellan de olika enheterna. Det innebär att du även gör arbetspass på andra korttidshem inom avdelningen.Kvalifikationer
Vi söker dig med arbetslivserfarenhet från funktionshinderområdet och yrkeshögskoleutbildning som stödpedagog eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Det är bra, men inget krav, om du har kunskap om samtalsmetodik, såsom motiverande samtal (MI), sociala berättelser eller ritprata. Andra kunskaper som är meriterande är kunskap om tydliggörande pedagogik, lågaffektivt bemötande och alternativ och kompletterande kommunikation (AKK).
Som person är du lugn och trygg och har ett respektfullt, gott och anpassat bemötande. För att lyckas i rollen ser vi att du har god samarbetsförmåga, är lösningsfokuserad och har lätt för att anpassa dig till nya förutsättningar. För att trivas i rollen tror vi att du har förmåga att ta eget ansvar i din yrkesroll, är initiativrik och van vid att arbeta självständigt.
I den här rollen är det viktigt att du kan kommunicera muntligt och skriftligt på svenska eftersom du och brukaren behöver förstå varandra, men också för att kunna genomföra dokumentation. Du har datorvana och gärna erfarenhet av social dokumentation.
B-körkort för manuell växellåda är ett krav.
Vid anställning ska utdrag från polisens belastningsregister kunna visas.
ÖVRIGT
Att jobba i Skövde kommun
I Skövde kommun jobbar vi med allt från omsorg, stöd och utbildning till infrastruktur, underhåll, kulturliv och tillväxt. Hos oss finns hundratals yrken och 5500 medarbetare. Arbetet ser olika ut beroende på vilken verksamhet vi arbetar i men alla representerar samma arbetsgivare, Skövde kommun, och vårt gemensamma uppdrag är att vara välfärdsleverantör, samhällsutvecklare och arbetsgivare. Jämställda, jämlika och inkluderande verksamheter är en självklarhet för oss.
Som medarbetare i Skövde kommun är du en viktig spelare i ett lag som varje dag, året om levererar tjänster och service till våra kunder. Det är i mötet med våra kunder som värdet av vårt arbete uppstår. Vi satsar på dig som medarbetare och erbjuder kompetensutveckling, förmånliga pensionsvillkor, friskvårdsbidrag samt flera friskvårdsaktiviteter och erbjudanden. Och det bästa av allt, vi har plats för fler.
Läs mer om oss som arbetsgivare: https://www.skovde.se/jobba-hos-oss/
Läs mer om sektor vård och omsorg: https://www.skovde.se/kommun-och-politik/kommunens-organisation/tjanstepersonsorganisation/sektor-vard-och-omsorg/
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
