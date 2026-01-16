Stödpedagog till Husby tegelbruk
Vi är alla olika, vi är alla också lika och har samma rätt till att leva och utvecklas utifrån våra individuella förutsättningar. Under hösten 2024 har vi öppnat ett nytt gruppboende i Stallarholmen och vi söker nu dig som vill vara med på resan att skapa de bästa förutsättningar för våra boende att få leva och utvecklas så som de vill och önskar.
Gruppbostaden Husby tegelbruk har fem lägenheter och riktar sig till vuxna personer med funktionsnedsättning. Boendet ligger avskilt på en stor tomt, men har samtidigt nära in till Stallarholmens kärna där det finns livsmedelsbutik, restaurang och bageri. Varje lägenhet har egen entré och en uteplats som sträcker sig mot boendets stora baksida med fridfull utsikt mot skog och åker. Boendet har även en egen verksamhetsbil som möjliggör för oss att genomföra aktiviteter på annan plats än på boendet.
I din roll som stödpedagog kommer du att ingå i ett team med totalt fyra stödpedagoger och ni kommer tillsammans stötta varandra i ansvaret att utveckla det pedagogiska arbetet på boendet.
Som stödpedagog på Husby tegelbruk är du, tillsammans med dina stödpedagogskollegor, ansvarig för det pedagogiska arbetet och utvecklingen av verksamhetens arbetssätt. Du arbetar aktivt med att stödja och motivera brukare kring moment i vardagen och stödjer varje brukare efter förmåga och behov. Du arbetar nära brukarna och dina kollegor för att kunna stötta kollegorna i uppdraget gällande såväl kunskap kring metoder och arbetssätt som upprättandet och uppföljning av genomförandeplaner.
Du ska säkerställa att vår dokumentation är av god kvalitet och i enighet med lagstiftningen. Du kommer att omvärldsbevaka, implementera ny kunskap och praktisera samt utveckla arbetssätt. Detta för att brukaren ska få en trygg hemmiljö med rätt stöd på rätt sätt i rätt tid. Även omvårdnadsarbete kommer att ingå i ditt arbete.
I rollen ingår också att samverka med den enskilde, företrädare, anhöriga, personal från daglig verksamhet samt andra personer i personens nätverk. Du har ett nära samarbete med enhetschef och övriga stödpedagoger inom hela verksamhetsområdet. Detta eftersom du även ingår i ett nätverk med samtliga stödpedagoger inom hela verksamhetsområdet (daglig verksamhet och boende) där nätverkets målsättning är att stärka den pedagogiska kompetensen, samt vidareutveckla evidensbaserade metoder för området. I uppdraget ingår viss administrativ tid.
Du kommer att arbeta dag, kväll och helg.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
* utbildning som innebär YH 200 poäng stödpedagog, YH 400 poäng socialpedagog eller behandlingspedagog alternativt 60 högskolepoäng med inriktning funktionsnedsättning, socialt arbete, pedagogik eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
* minst två års erfarenhet av att arbete med vuxna personer med intellektuell funktionsnedsättning och autism.
* god kännedom om gällande lagstiftning kring dokumentation enligt LSS och socialtjänstlagen.
* god vana av att använda IT/dator som ett stöd i arbetet.
* god förmåga att kommunicera, i både tal och skrift, på svenska.
* B-körkort och god körvana.
Det är starkt meriterande om du har erfarenhet av att möta personer som kan ha ett beteende som utmanar oss i omgivningen samt om du har erfarenhet av TAKK.
Som person är du engagerad, ansvarstagande och har ett respektfullt bemötande. Du har inga problem att arbeta självständigt, men ser också dig själv som en lagspelare, samverkan ser du som en förutsättning för att lyckas. Du har lätt för att uppmuntra goda prestationer och för att kommunicera med kollegor och brukare. Du är också flexibel och ser lösningar snarare än hinder och problem. Du är pedagogisk och har lätt för att motivera andra. Att jobba målinriktat är för dig en självklarhet och du har förmåga att hålla kvar blicken på målet även om vägen dit ibland är krokig. Stor vikt kommer att läggas på personlig lämplighet.
Varmt välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Välkommen till Strängnäs kommun! Strängnäs kommun har drygt 39 000 invånare och är strategiskt belägen i Mälardalen med utmärkta kommunikationsmöjligheter. Här är det nära till storstaden Stockholm som nås med tåg på under 50 minuter, och ännu närmare ligger Eskilstuna. Vår kommun är en attraktiv plats för både boende och arbete, där du får möjlighet att göra verklig skillnad för samhället och dess invånare.
Hos oss finns en mängd meningsfulla och utmanande arbetsuppgifter, med möjligheter att växa och utvecklas i din yrkesroll. I Strängnäs kommun arbetar över 2 500 kunniga och engagerade medarbetare, som alla bidrar till att skapa en positiv vardag för invånarna. Vi värdesätter en arbetsplats där alla känner sig inkluderade och där det finns utrymme att påverka.
Vi arbetar aktivt utifrån en värdegrund som präglas av respekt, öppenhet, utveckling och tydlighet. Vi ser i vår årliga medarbetarundersökning att våra medarbetare trivs. Vi hoppas att du vill vara en del av vårt team och tillsammans med oss bygga framtidens Strängnäs. Tillsammans skapar vi en starkare kommun och gör varandra bättre.
Strängnäs kommun tillämpar rökfri arbetstid för att skapa en hälsosam arbetsmiljö för alla medarbetare, kollegor och brukare.
