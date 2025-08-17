Stödpedagog till Hults gata

Ideella fören Fören Betaniahemmet med företagsna / Behandlingsassistentjobb / Göteborg
2025-08-17


Publiceringsdatum
2025-08-17

Om företaget
Föreningen Betaniahemmet har sedan 1905 förenklat vardagen för personer som på grund av en funktionsnedsättning har behov av stöd i sin vardag. Varje dag jobbar vi för att alla människor ska få möjlighet att lyckas.

Som medarbetare hos oss blir du en viktig resurs i arbetet med att göra skillnad i andra människors liv.

Vi är även unika i branschen då vår förening drivs helt utan vinstintresse. Som anställd hos oss arbetar du för att vara med och skapa en hållbar förening med ett etablerat varumärke i Göteborgsområdet.

Vill du bli vår nya stödpedagog?
Vi på Hults gata i Askim söker nu en engagerad stödpedagog till vårt team! Vår verksamhet består av sju lägenheter, fem belägna på Hults gata och två satellitlägenheter i närområdet.

Här erbjuder vi stöd till vuxna med autism och intellektuell funktionsnedsättning.

Om rollen
Som stödpedagog hos oss får du en viktig och mångsidig roll där du kombinerar praktiskt arbete med brukare och utvecklingsinriktade uppgifter. Din tjänst består av 50 % brukarnära arbete och 50 % arbete med planering, metodutveckling, handledning, dokumentation och samordning.

Arbetstiden innefattar dag-, kvälls- och helgpass, med arbete var tredje helg.

Arbetsuppgifter
Ge individuellt anpassat stöd i brukarnas vardag

Skapa, följa upp och dokumentera genomförandeplaner

Handleda kollegor och bidra till verksamhetens metodutveckling

Delta i kvalitets- och verksamhetsutveckling

Samverka med anhöriga och andra professioner för att skapa ett helhetsorienterat stöd

Vi söker dig som har
Eftergymnasial utbildning inom funktionshinderområdet (minst 200 YH-poäng eller 60 högskolepoäng), eller motsvarande

Minst 1 års erfarenhet av arbete som stödpedagog

Erfarenhet av att arbeta med personer med autism och intellektuell funktionsnedsättning

Kunskaper i AKK och tydliggörande pedagogik

Erfarenhet av lågaffektivt bemötande

God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska

Meriterande:

Erfarenhet av ledarskap och handledning

Vi tror att du är
Engagerad, flexibel och lösningsfokuserad

Trygg i din yrkesroll och har ett pedagogiskt förhållningssätt

En person som vill bidra till ett individanpassat, strukturerat och kvalitetssäkrat stöd

Det här erbjuder vi dig
Hos oss får du en utvecklande roll där du gör verklig skillnad i människors liv. Du blir en del av ett kompetent och stödjande team, med regelbundna nätverksträffar ledda av metodhandledare. Vi erbjuder en arbetsmiljö där din kompetens tas tillvara och där vi tillsammans utvecklar framtidens stödinsatser.

Låter det här som något för dig?

Varmt välkommen med din ansökan redan idag! Vi tillämpar löpande urval och rekrytering. Vi rätt kandidat kan tjänsten tillsättas innan ansökningstiden löpt ut så välkommen med din ansökan redan idag!

Ersättning
Månadslön

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-10
Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/54".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Ideella fören Fören Betaniahemmet med företagsna

Arbetsplats
Föreningen Betaniahemmet

Kontakt
Jennie Bäckman
0791-420505

Jobbnummer
9461654

