Stödpedagog till Hults gata
Föreningen Betaniahemmet har sedan 1905 förenklat vardagen för personer som på grund av en funktionsnedsättning har behov av stöd i sin vardag. Varje dag jobbar vi för att alla människor ska få möjlighet att lyckas.
Som medarbetare hos oss blir du en viktig resurs i arbetet med att göra skillnad i andra människors liv.
Vi är även unika i branschen då vår förening drivs helt utan vinstintresse. Som anställd hos oss arbetar du för att vara med och skapa en hållbar förening med ett etablerat varumärke i Göteborgsområdet.
Vill du bli vår nya stödpedagog?
Vi på Hults gata i Askim söker nu en engagerad stödpedagog till vårt team! Vår verksamhet består av sju lägenheter, fem belägna på Hults gata och två satellitlägenheter i närområdet.
Här erbjuder vi stöd till vuxna med autism och intellektuell funktionsnedsättning.
Om rollen
Som stödpedagog hos oss får du en viktig och mångsidig roll där du kombinerar praktiskt arbete med brukare och utvecklingsinriktade uppgifter. Din tjänst består av 50 % brukarnära arbete och 50 % arbete med planering, metodutveckling, handledning, dokumentation och samordning.
Arbetstiden innefattar dag-, kvälls- och helgpass, med arbete var tredje helg.Arbetsuppgifter
Ge individuellt anpassat stöd i brukarnas vardag
Skapa, följa upp och dokumentera genomförandeplaner
Handleda kollegor och bidra till verksamhetens metodutveckling
Delta i kvalitets- och verksamhetsutveckling
Samverka med anhöriga och andra professioner för att skapa ett helhetsorienterat stöd
Vi söker dig som har
Eftergymnasial utbildning inom funktionshinderområdet (minst 200 YH-poäng eller 60 högskolepoäng), eller motsvarande
Minst 1 års erfarenhet av arbete som stödpedagog
Erfarenhet av att arbeta med personer med autism och intellektuell funktionsnedsättning
Kunskaper i AKK och tydliggörande pedagogik
Erfarenhet av lågaffektivt bemötande
God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska
Meriterande:
Erfarenhet av ledarskap och handledning
Vi tror att du är
Engagerad, flexibel och lösningsfokuserad
Trygg i din yrkesroll och har ett pedagogiskt förhållningssätt
En person som vill bidra till ett individanpassat, strukturerat och kvalitetssäkrat stöd
Det här erbjuder vi dig
Hos oss får du en utvecklande roll där du gör verklig skillnad i människors liv. Du blir en del av ett kompetent och stödjande team, med regelbundna nätverksträffar ledda av metodhandledare. Vi erbjuder en arbetsmiljö där din kompetens tas tillvara och där vi tillsammans utvecklar framtidens stödinsatser.
Låter det här som något för dig?
Varmt välkommen med din ansökan redan idag! Vi tillämpar löpande urval och rekrytering. Vi rätt kandidat kan tjänsten tillsättas innan ansökningstiden löpt ut så välkommen med din ansökan redan idag!
