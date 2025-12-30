Stödpedagog till daglig verksamhet
Storumans kommun är en till ytan stor kommun i Södra Lappland. Här bor cirka 6 000 personer, drygt hälften av dessa i tätortsområdena Storuman/Stensele och Tärnaby/Hemavan. För den som tycker om att leva aktivt och nära naturen finns ett fantastiskt utbud, sommar som vinter. Tänk dig att glida fram i ett välpreparerat skidspår i det magiska vinterljuset, en spegelblank fjällsjö en sommarkväll när solen aldrig vill gå ned, en myr i en glänta i skogen som lyser som guld av alla mogna hjortron eller en nykokt kopp kaffe i en solgrop i april. Allt detta och mer är upplevelser som finns tillgängliga i vår närmiljö. Vår kommun är inte bara ett ställe att bo på, utan en plats där du kan leva ett härligt liv. Storumans kommun är en samisk förvaltningskommun och vi värderar kunskaper i samiska språket och kulturen.
Om verksamheten
Daglig verksamhet är en insats enligt LSS som erbjuder meningsfull sysselsättning för personer med funktionsnedsättning. Vi arbetar för att skapa en trygg, stimulerande och utvecklande miljö där varje individ får möjlighet att växa och delta i samhället utifrån sina egna förutsättningar.
Om rollen som stödpedagog
Stödpedagogen har ett utökat pedagogiskt ansvar inom funktionshinderområdet som direkt anknyter till det dagliga arbetet. Rollen är ett sätt att bredda och fördjupa kompetensen i verksamheten och höja kvaliteten på insatserna som den enskilde har behov av.Publiceringsdatum2025-12-30Dina arbetsuppgifter
Exempel på arbetsuppgifter:
• Vara en resurs för att implementera ett pedagogiskt förhållningssätt som stödjer brukarens delaktighet, självbestämmande och integritet
• Använda metoder för självskattning där brukaren själv kan bedöma sina förmågor beskriva sina känslor, önskan, vilja och inställning
• Stödja och handleda personal i pedagogiska frågor
• Planera och utveckla aktiviteter som främjar individens utveckling
• Dokumentera och följa upp insatser enligt gällande rutiner
• Social dokumentation och genomförandeplanerKvalifikationer
Vi söker dig som:
• Har utbildning som stödpedagog eller annan relevant pedagogisk utbildning
• Har erfarenhet av arbete inom LSS och funktionshinderområdet
• Är lyhörd, strukturerad och har god samarbetsförmåga
• Har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Vi erbjuder
• Ett meningsfullt arbete där du gör skillnad varje dag
• Kompetensutveckling och handledning
• Ett engagerat team och en arbetsplats med god gemenskap Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
