Stödpedagog/Stödassistent till Gruppbostad Ågatan
Gislaveds kommun / Vårdarjobb / Gislaved Visa alla vårdarjobb i Gislaved
2025-09-19
, Gnosjö
, Tranemo
, Värnamo
, Svenljunga
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Gislaveds kommun i Gislaved
, Borås
, Jönköping
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2025-09-19Beskrivning
Som medarbetare i Gislaveds kommun är du medskapare på din arbetsplats.
Du ges möjlighet och
förväntas att bidra till verksamhetens utveckling genom din kunskap och erfarenhet. Hos oss är respekt för olikheter och alla människors lika värde grundläggande. Gruppbostad Ågatan finns i Anderstorp.
Enheten är till för personer med varierande fysiska-, intellektuella och psykiska
funktionsnedsättningar och omvårdnadsbehov. Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF)
förekommer. Brukarna som bor i gruppbostaden har beslut enligt Lagen om stöd och service (LSS). Annonsen avser en tillsvidareanställning där arbetstiderna är förlagda dag/kväll/helg.Dina arbetsuppgifter
Tillsammans med övriga medarbetare arbetar du för att göra dagen meningsfull, tydlig och innehållsrik för brukarna. Arbetet utgår ifrån Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).
Du kommer stödja/vägleda brukarna i personlig omvårdnad, måltider, läkemedel, städning, klädtvätt, samhällskontakter och kommunikation.
En viktig del i arbetet är att stimulera och motivera brukarna till att utveckla sina förmågor och att skapa möjligheter till en aktiv och meningsfull fritid så de kan leva som andra utifrån sina förutsättningar.
I dina uppgifter ingår att dokumentera och planera utifrån individuella genomförandeplaner. Anpassa miljön utifrån brukarnas behov och förutsättning.
I arbetsuppgifterna ingår också IT-baserad dokumentation och administration samt delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter. I arbetet kan det ingå t.ex. bad, promenader, bio, fika, dans, konserter, stallvistelse mm, allt utifrån brukarnas intresse och förmåga.
Arbetsredskap som kommer användas är: PFA- pedagogiskt förhållnings och arbetssätt,
kommunikationshjälpmedel, bildschema, bildstöd, sinnesstimulering mm
Kontaktmannaskap ingår.
Kvalifikationer
Stödpedagog: Stödpedagogsutbildning med inriktning mot funktionshinderområdet.
Stödassistent: Vård- och omsorgsprogrammet med inriktning psykiatri, funktionshinderområdet, barn och fritidsprogrammet med inriktning socialt eller pedagogiskt arbete.
Alternativt: Beteendevetare, behandlingspedagog, socialpedagog eller annan utbildning som
arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet och vi söker dig som är strukturerad, lyhörd, ödmjuk, stresstålig och har ett bra bemötande.
Erfarenhet från målgruppen krävs för tjänsten. Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF), psykisk ohälsa och utåtagerande beteende förekommer.
Du har goda kunskaper i svenska i både tal och skrift, god datorvana och erfarenhet av
dokumentation. Vi ser gärna att du har kunskap inom lågaffektivt arbete, tecken som stöd och arbetat aktivt med tydliggörande pedagogik.Anställningsvillkor
Erfarenhet gällande målgruppen krävs för tjänsten samt att du kan simma och inte har klorallergi. B-körkort är också ett krav.
Ditt medarbetarskap är djupt förknippat med din förmåga att samarbeta och delta i din och verksamhetens utveckling. Hos oss innebär det att du har ett gott samarbete med chef och kollegor, både på den egna arbetsplatsen och i övriga kommunkoncernen. Du bemöter alla med hög servicenivå, vänlighet och hög kvalitet genom kund- och servicefokus. Du tar ansvar för att göra dig delaktig i verksamhetsfrågor och är lösningsorienterad.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och att din syn på medarbetarskap överensstämmer med vår.
Vill du vara en del av vår framgång? Välkommen med din ansökan!
I Gislaveds kommun är heltid en rättighet och därför annonseras lediga tjänster* på heltid. När verksamheten kan tillgodose deltid är det givetvis en möjlighet. *tjänster som är kortare än 3 månader samt vissa befattningar kan undantas. Inför rekryteringsarbetet har Gislaveds kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Ersättning
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/362". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Gislaveds kommun
(org.nr 212000-0514) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Enheten för Lss-boende 2 Kontakt
Malin Kjellström 0371-81082 Jobbnummer
9516352