Stödpedagog/Stödassistent till boende LSS
2025-11-14
Välkommen till Askersund! Hos oss får du alla fördelarna med att arbeta i en liten kommun. Här värdesätter vi skapandet av nära relationer, modet att påverka och det engagemang som genomsyrar vårt arbete. Vi har jobb som märks och tillsammans gör vi skillnad varje dag, alla på olika sätt men alltid med kommunens invånare i fokus.
Socialförvaltningen i Askersunds kommun ansvarar för äldreomsorg, LSS- och omsorgsverksamheten, socialpsykiatri samt individ- och familjeomsorg.
Som stödpedagog har du en kombinerad roll där du dels arbetar brukarnära och stödjer brukare utifrån deras behov och dels stödjer verksamheten i det pedagogiska arbetet och bidrar till verksamhetens utveckling.
Du är en resurs och förebild i det pedagogiska arbetet och handleder stödassistenter i det dagliga arbetet. Som stödpedagog kommer du att ha en central roll i det systematiska kvalitetsarbetet i verksamheten, där du förväntas ta en ledande roll i att planera, genomföra, följa upp och förbättra det brukarnära arbetet. Du kommer att arbeta nära enhetschef i detta arbete.
Tjänsten är fördelad 50% i gruppbostad, kväll och helgarbete ingår och 50% stödpedagog för 2-3 gruppbostäder.
På varje gruppbostad bor personer med fysiska, psykiska och intellektuella funktionsnedsättningar. Som stödpedagog/stödassistent förväntas du utgå ifrån alla människors lika rätt till att leva ett så meningsfullt och självständigt liv som möjligt. På våra gruppbostäder anpassar vi våra insatser efter varje individs särskilda behov och du som medarbetare kommer att stötta våra individer till inflytande och delaktighet i sitt eget liv och verksamhetens innehåll.
Som stödpedagog bidrar och verkar du för att skapa en god och attraktiv miljö för både boende och kollegor. Du har en positiv människosyn och stor respekt för varje människas individuella behov och egna kraft.
* På ett pedagogiskt sätt stötta brukare i deras vardagliga aktiviteter både i hemmet och utanför.
* Vägleda kollegor i arbetsmetoder och arbetssätt.
* Vara ett stöd i omvärldsbevakning, i att skapa förutsättningar för att tillämpa evidensbaserad praktik och ett systematiskt arbetssätt samt vara en resurs i tillämpning av aktuell lagstiftning i vardagsnära situationer.
* Ha fördjupad kunskap inom områden som direkt anknyter till verksamhetsområdet och vara ett stöd i att tillämpa ett pedagogiskt arbetssätt.
* Att planera och utveckla arbetet självständigt tillsammans med arbetsgruppen.
* Att upprätta och följa målplaner, rutinbeskrivningar och handlingsplaner tillsammans med boende och kollegor.
* Samverka med anhöriga, sjuksköterskor, arbetsterapeuter och andra aktörer som t.ex. regionen.
* Medicinhantering på delegationKvalifikationer
Krav:
* Du har relevant eftergymnasial utbildning, det vill säga yrkeshögskoleexaminerad stödpedagog, behandlingpedagog, socialpedagog eller aktiveringspedagog. Alternativt 60 HP i relevanta ämnen (pedagogik, funktionshinder, psykologi, beteendevetenskap, socialt arbete eller motsvarande).
* 2 års erfarenhet inom funktionshinderområdet.
* Ett genuint intresse för att arbeta med människors behov av stöd, samt ha en mycket god samarbets-och planeringsförmåga.
* Du behärskar svenska språket väl i både tal och skrift
* Tjänsten kräver b-körkort och tillgång till egen bil är önskvärt.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
ÖVRIGT
Askersunds kommun - vår pärla vid Sveriges hemligaste skärgård. Askersund är en plats där historisk skönhet möter naturens vilda underverk. Inte att förglömma vår unika skärgård som är en skatt som bara väntar på att utforskas.
Det som gör Askersunds kommun ännu mer speciell är dess invånare! 11 500 starka individer som kallar denna plats sitt hem, och vi är stolta över att vara deras gemenskap. Vi är något över 1 000 medarbetare som arbetar tillsammans för att se till att vår kommun fortsätter att blomstra.
Vi välkomnar och värdesätter olikheter och ser till att vår arbetsplats är öppen för alla. Vår vision är att Askersunds kommun ska vara en plats där det är attraktivt att leva och hållbart bo och verka i. Vi ska bidra till våra invånares möjligheter att ha en bra vardag. Kom och bli en del av vår gemenskap och låt oss tillsammans fortsätta att bygga en plats vi är stolta över att kalla hemma med lust, mod och engagemang.
Vi känner oss stolta över vårt Askersund! Besök gärna: https://www.visitaskersund.se/
