Stödassistenter till LSS fritids Fredriksberg
Linköpings kommun / Vårdarjobb / Linköping Visa alla vårdarjobb i Linköping
2025-09-11
Tjänsten är placerad inom Socialförvaltningen som är en av åtta förvaltningar i Linköpings kommun. Socialförvaltningen ansvarar för myndighetsutövning, beställning av insatser och egen regi inom områdena individ- och familjeomsorg, LSS och socialpsykiatri. Vi säkerställer att alla invånare får det stöd som de har rätt till.Vill du förgylla vardagen och förbättra livskvaliteten för Linköpingsborna? Hos oss kan du göra en viktig skillnad och bidra till att göra Linköping till en bättre plats. Välkommen till oss!Publiceringsdatum2025-09-11Arbetsuppgifter
Vi söker nu flera engagerade stödassistenter på 50-100% som vill bidra med stöd och motivation i ungdomarnas utveckling till vår nya LSS fritidsverksamhet. Är du den vi söker?
Du bidrar till att erbjuda en meningsfull tid för varje barn och ungdom på fritids. Du och dina kollegor anpassar aktiviteterna utifrån deras egna förmåga och intresse, allt från sport och musikaliska inslag till enklare pyssel. Ungdomarna ska ges möjlighet till en trygg och meningsfull fritid, social gemenskap, samt främjande av fysisk och psykisk stimulans.
I ditt arbete kommer du utföra personlig omvårdnad, stötta och skapa trygghet för ungdomarna. Hushållssysslor som enklare matlagning och städ ingår i uppdraget. Därtill ingår dokumentation, tätt samarbete med anhöriga, kollegor samt externa aktörer såsom skola, socialsekreterare och BUP.
Arbetstiden är förlagd måndag till fredag, huvudsakligen kl. 13.00-17.30. Vid lov och studiedagar har fritids öppet heldagar 6.30-17.30. Vid högre sysselsättningsgrad än 50% ingår helgtjänstgöring varannan vecka samt viss kvällstjänstgöring i annan verksamhet.
Din arbetsplats
LSS fritids, även kallad korttidstillsyn, är en insats enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Den riktar sig till ungdomar i åldrarna 12 - 21 år som har svårt att klara sig själva före och/eller efter skoltid, studiedagar samt under skollov eller till ungdomar som har behov av att vara i ett socialt sammanhang.
LSS fritids för ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning och/eller NPF-diagnoser kommer i höst att separeras från korttidsverksamheterna och bedrivas i egen regi på Fredriksberg i stadsdelen Ekholmen. Fritids kommer att vara uppdelad i 3 byggnader och ha 6 avdelningar, med inflyttning i etapper under hösten.
Fredriksberg är beläget i ett lugnt område med närhet till skogsdunge, fotbollsplaner, skateboardpark, promenadstråk och lekplatser. Lokalerna är tillgänglighetsanpassade och erbjuder flera aktivitetsmiljöer både inomhus och utomhus. Ungdomarna kommer att matchas och erbjudas aktiviteter utifrån intresse och förutsättningar. Varje ungdom har en genomförandeplan som beskriver målsättningen med insatsen, deras intressen, vilket stöd de behöver och hur det ska tillgodoses.
Du som söker
Vi söker dig som har gått barn- och fritidsprogrammet, fritidsledare eller vård-och omsorgsprogrammet eller som har relevant YH-utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Alternativt har du läst minst 60 hp på högskolenivå inom närliggande område som lärare, beteendevetare, logoped, psykolog, arbetsterapeut, sjuksköterska mm.
För tjänsten behöver du ha tidigare erfarenhet av arbete inom stöd, vård och omsorg alternativt annan typ av social omsorg. Du behöver även ha erfarenhet av att arbeta utifrån ett lågaffektivt bemötande samt med alternativ kommunikation, exempelvis bildstöd och tecken som stöd.
Vi ser det som meriterande om du har erfarenhet av arbete med personer med NPF-diagnos och/eller intellektuell funktionsnedsättning. Det är även önskvärt om du har tidigare erfarenhet av att arbeta med aktiviteter eller andra typer av kreativa inslag.
Då arbetet innebär dokumentation och kontakt med brukare, anhöriga och externa parter är det ett krav att du har goda kunskaper i svenska, både skriftligen och muntligt. Du behöver även ha datavana då arbetet innefattar dokumentation.
Du arbetar bra tillsammans med andra människor, lyssnar och kommunicerar på ett tydligt sätt och har förmåga att anpassa ditt sätt att kommunicera. Det är också viktigt att du har en empatisk förmåga och kan sätta dig in i andras perspektiv och situation. I ditt arbete tar du initiativ och sätter igång aktiviteter. Du har även lätt för att anpassa dig till nya situationer och omständigheter.
Övrig information
Tillträde: Enligt överenskommelse
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Sysselsättningsgrad: 50-75%
Antal lediga befattningar: 6
Ref. nr: 15768
I denna ansökan bifogar du inget personligt brev
