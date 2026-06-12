Vi söker en flexibel kock med passion för god och hållbar mat
Lekebergs kommun, Teknik- och serviceavdelningen / Kockjobb / Lekeberg Visa alla kockjobb i Lekeberg
2026-06-12
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Lekeberg ligger mitt emellan storstadens utbud och landsbygdens idyll!
Vi vill vara en attraktiv arbetsgivare där medarbetarskap och ledarskap präglas av delaktighet och påverkansmöjligheter. Vi strävar efter att vara en effektiv, hållbar och trygg kommun för våra kommuninvånare och medarbetare.
Positiv utveckling och framtidssatsningar kännetecknar Lekeberg och vi styr mot nya och spännande utmaningar! Vill du vara med på resan? Läs mera om vår kommun på www.lekeberg.se
Samhällsbyggnadsförvaltningen omfattar avdelningarna teknik- och service, kultur- och fritid, folkhälsoenheten samt avdelningen bygg- och miljö som är under uppbyggnad. För närvarande arbetar ca 90 medarbetare i samhällsbyggnadsförvaltningen.
Vissa tjänster är säkerhetsklassade, därför kan även en säkerhetsskyddsintervju komma att bli aktuell i rekryteringsprocessen. För vissa tjänster kräver vi utdrag ur belastningsregister och uppvisande av B-körkort. Giltig legitimation ska uppvisas om du blir kallad till intervju.
Vi har aktivt valt våra rekryteringskanaler och undanber oss därför direktkontakt med rekryterings-och bemanningsföretag samt annonsförsäljare i samband med denna rekrytering.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-12Dina arbetsuppgifter
Nu har just du chansen att sprida din passion för mat till alla våra viktiga gäster!
Du ser betydelsen av ditt arbete för helheten i verksamheten och vill bidra till att våra barn, pedagoger och seniorer får en mat som håller en hög kvalitet och erbjuds bra och variationsrik kost som är lagad från grunden i så lång utsträckning som möjligt. Du tycker att det är viktigt med klimatsmart och hållbar mat och vet hur du du ska kommunicera din kunskap och matglädje till andra.
I Lekebergs kommun finns tre produktionskök inom Måltidsenheten; Centralköket på Lekebergskolan, Hidinge skolrestaurang och Träffens tillagningskök som tillagar mat för äldreomsorgen. Där lagas all mat som distribueras ut i kommunens skolor, barnomsorg och äldreomsorg. Varje vardag produceras ca 2000 måltider.
Vi tror att nyckeln till framgång ligger i stort samarbete över gränserna, till exempel mellan kök och pedagogisk verksamhet. Köket skall ingå i skolan och vården som en integrerad del.
Vikariatet är en ny tjänst "pooltjänst" som kock i måltidsenheten det innebär att man kommer vara i olika tillagningskök där behovet är som störst i kommunen. I arbetsuppgifterna som kock arbetar du för att den mat som serveras håller en hög kvalitet utifrån livsmedelsverkets riktlinjer riktlinjer "Bra mat i förskolan/ skolan/äldreomsorgen". Din roll är mycket viktig och tillsammans med de andra kockarna och måltidsbiträdena utför ni matlagning, planering, beställning, disk m.m.
Som anställd i Lekebergs kommun får du ta del av en rad förmåner, ex:
• Friskvårdsersättning för upp till 3000kr/år
• Semesterdagar utöver de lagstadgade 25 dagarna när du fyller 40 respektive 50 år
• Möjlighet att hyra personalcykel och/eller personalbil till bruttolöneavdragKvalifikationer
Vi söker nu dig som har:
• utbildning inom storhushåll, hotell- och restaurang eller motsvarande dokumenterad erfarenhet
• kunskap om egenkontroll, livsmedelshygien, dietkost och specialkost
• vana och kunskap av att använda IT-system
• Körkort med behörighet B
Det är meriterande om du har erfarenhet av att laga specialkost till barn, vana av att arbeta med vegetarisk mat, specialkost samt dietkost för seniorer.
Det är önskvärt att du har erfarenhet från både den privata restaurangbranschen såväl som från offentlig måltid. Vi ser gärna att du kan kommunicera väl på svenska eftersom det är av yttersta vikt att rätt gäst får rätt kost när det gäller olika specialkost.
Som person är du lyhörd och lösningsfokuserad. Du är noggrann, flexibel och serviceinriktad. Du har en god förmåga att planera och strukturera ditt arbete och självklart lagar du god mat som tilltalar många!
Du kan samarbeta likaväl som att arbeta självständigt. För oss är det viktigt att du sätter gästen i fokus, bidrar till arbetsglädje, en god arbetsmiljö och har ett positivt och professionellt förhållningssätt till dem du möter i ditt arbete. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet:, tillträde: 2026-08-31 , upphör: 2027-09-01 . Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C330106". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lekebergs Kommun
(org.nr 212000-2981)
716 81 FJUGESTA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Lekebergs kommun, Teknik- och serviceavdelningen Kontakt
Måltidschef
Anna Cederberg anna.cederberg@lekeberg.se 0585-488 89 Jobbnummer
9960560