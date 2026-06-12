Junior landskapsarkitekt till Park- och naturenheten
Järfälla kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen / Arkitektjobb / Järfälla Visa alla arkitektjobb i Järfälla
2026-06-12
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Idag arbetar ungefär 320 personer på vår förvaltning och vi agerar på uppdrag från tekniska nämnden, miljö- och bygglovsnämnden och kommunstyrelseförvaltningen. Tekniska avdelningens viktiga uppdrag innehåller både förvaltning och utveckling i en expansiv kommun. Tillsammans skapar vi framtidens Järfälla – en plats för alla.
På Park- och naturenheten arbetar vi med hela kedjan inom samhällsbyggnadsprocessen från planering till förvaltning. Här arbetar landskapsarkitekter, parkförvaltare, ekologer, skogsförvaltare, jordbruksförvaltare och vattenhandläggare tillsammans för att utveckla och förvalta kommunens mark med fokus på ekologi, hälsofrämjande miljöer, attraktivitet, aktivitet och klimat. Vi befinner oss i ett spännande uppstartsskede med en ny organisation. Det innebär att du får chansen att bidra och vara med och forma både arbetssätt och kultur på enheten och förvaltningen.
Öppenhet, samarbete och arbetsglädje är våra ledord – vi gillar att ha roligt på jobbet och skapa värden tillsammans.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-12Arbetsuppgifter
Som junior landskapsarkitekt blir du en del av Park- och naturenheten och arbetar främst med utveckling av befintliga miljöer. Du kommer initialt att arbeta i mindre projekt och med konkreta arbetsuppgifter som ger dig en stabil grund i rollen.
Din roll kan vara allt från projektledare till deltagare, referensperson eller handläggare i olika uppgifter och sammanhang. Du behöver ha gestaltningsförmåga och ett kommunikativt arbetssätt då mycket av arbetet handlar om att kommunicera både tekniska, förvaltningsmässiga och mer abstrakta perspektiv på utemiljön.
Du kan verka i olika skalor och har en förmåga att planera och slutföra uppgifter, samtidigt som du har en förmåga att samordna olika funktioner och samarbeta med olika personer och professioner.
I början av din anställning kommer du till exempel att arbeta med:
• Inventering och analysering av olika områden
• Medverka i, samt leda mindre parkprojekt inklusive budgetering och uppföljning
• Uppdatering av kartunderlag i vårt kartverktyg Jakarta
• Svara på remisser
• Deltagande i trygghetsarbete
• Bidrag till utveckling av interna arbetssätt
På sikt får du möjlighet att arbeta bredare inom exempelvis gestaltning, projektering, dagvattenlösningar och hållbar stadsutveckling.Kvalifikationer
Du är utbildad Landskapsarkitekt. Det är meriterande om du har erfarenhet av relevant arbete i politiskt styrd organisation samt med skötsel och förvaltning av grönområden.
Grundläggande tekniska kunskaper inom:
• CAD-program
• Adobe (Illustrator, Photoshop, Indesign)
• GIS (meriterande)
Önskade kunskapskrav:
• Växtkännedom (meriterande)
• Tillgänglighet (t ex universell design)
• Ekosystemtjänster
• Klimatanpassning
Övriga krav
• B-körkort
• God svenska i tal och skrift
Du behöver ha ett strukturerat arbetssätt från planering, genomförande till dokumentation och uppföljning.
Du behöver ha god datavana och en vilja att utvecklas. Arbete med GIS, CAD, Adobeprogrammen samt projekthanterings- och granskningsverktyg är en del av arbetet. Genom din kreativitet tar du fram genomtänkta och platsanpassade gestaltningsförslag som kombinerar funktion och estetik. Du gillar att utveckla nya idéer och hittar lösningar på komplexa utmaningar. Vågar testa och presentera idéer, samtidigt som de kan anpassas efter återkoppling.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Järfälla har norra Stockholms mest spännande geografiska läge och växer snabbt. Vi erbjuder en arbetsplats med stor variation och goda utvecklingsmöjligheter. Läs mer om hur det är att jobba hos oss på www.jarfalla.se/jobbaijarfalla
Vi genomför arbetspsykologiska tester vid denna rekrytering.
Vi genomför begränsade bakgrundskontroller för slutkandidaterna vid detta anställningsförfarande. I de fall utdrag ur belastningsregistret är lagstadgat kommer du även behöva uppvisa ett sådant utdrag. För mer information om hur vi arbetar med bakgrundkontroller och säkerhetskontroller, se www.jarfalla.se/bakgrundskontroller
Urval av kandidater kommer att ske i vecka 34 och intervjuer planeras till vecka 35-36. Tillträde i oktober eller enligt överenskommelse. Tjänsten inleds med sex månaders provanställning.
Vi arbetar med kompetensbaserad rekrytering och ber dig därför att besvara våra urvalsfrågor i stället för att bifoga ett personligt brev. Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C330290". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Järfälla Kommun
(org.nr 212000-0043)
177 80 JÄRFÄLLA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Järfälla kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen Kontakt
Vision
Özgür Akyol Ozguer.Akyol@jarfalla.se Jobbnummer
9960552