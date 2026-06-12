Förskollärare till Söderlyckans förskola
Varbergs kommun, Förskole- och grundskoleförvaltningen / Förskollärarjobb / Varberg Visa alla förskollärarjobb i Varberg
2026-06-12
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Vi är Varbergs kommun, arbetsgivaren som ser möjligheterna i dig. Här får du göra skillnad, både för andra och för dig själv. Vi drivs av idén om att förenkla människors vardag och förverkliga deras drömmar. Det gör vi med hjälp av kunskap, nytänkande mod och framåtanda. Välkommen att bidra i arbetet mot vår vision – att bli västkustens kreativa mittpunkt.
Förskole- och grundskoleförvaltningen är en av Varbergs kommuns största förvaltningar med nära 2 200 medarbetare. Inom våra verksamhetsområden förskola, grundskola samt barn- och elevhälsa finns vi till för barn och elever – tillsammans formar vi framtiden.
Söderlyckans förskola är belägen vid Sörse med Påskbergsskogen som närmsta granne, förskolan består av 3 avdelningar, Gläntan, Lyckan, Ängen.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-12Arbetsuppgifter
Som förskollärare hos oss har du det övergripande ansvaret för att utbildningen och undervisningen bedrivs enligt förskolans läroplan. Vi erbjuder en arbetsmiljö där lek, nyfikenhet och ett språkutvecklande arbetssätt står i centrum.
Här får du utrymme att med ett moget självledarskap föra det pedagogiska arbetet framåt och driva utveckling tillsammans med engagerade kollegor, alltid med barnens bästa och det livslånga lärandet i fokus.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
• Leda det pedagogiska arbetet i arbetslaget och skapa en trygg och stimulerande miljö där varje barn får utvecklas utifrån sina förutsättningar.
• Utforma tillgängliga lärmiljöer, både inne och ute, som utmanar och inspirerar barnen genom leken.
• Dokumentera och analysera barnens utveckling och lärande för att synliggöra pedagogiska processer och säkra utbildningens kvalitet..
• Medverka aktivt i arbetet med med barnen i fokus och verka för ett inkluderande förhållningssätt där alla barn blir sedda och bekräftade.
• Skapa professionella relationer med vårdnadshavare och samverka kring barnets utveckling och förskolans uppdrag.Kvalifikationer
Vi söker dig som drivs av en vilja att utveckla förskolan utifrån aktuell forskning och beprövad erfarenhet. Du kombinerar pedagogisk kompetens med värme och har ett genuint engagemang för att vara närvarande i barnens vardag. Genom ditt professionella förhållningssätt skapar du goda relationer med barn, kollegor och vårdnadshavare, där du ser samarbete som en nyckel till en bra arbetsmiljö.
Vi ser att du har:
• Legitimation som förskollärare
• God förankring i läroplanen och förmåga att omsätta dess mål i det dagliga pedagogiska arbetet.
• Ett genuint engagemang för barnens utveckling och förmåga att vara närvarande i deras vardag.
• Ett språkutvecklande arbetssätt och god förmåga att kommunicera i tal och skrift.
• God förmåga till självledarskap och trygghet i att organisera ditt eget arbete.
Det är meriterande om du har:
• Erfarenhet av alternativ kommunikation såsom TAKK eller bildstöd.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: 11 dagar - 3 månader, tillträde: 2026-08-06 Tillträde enligt överenskommelse, upphör: 2026-09-30 .
Varbergs kommun välkomnar mångfald och ser olikheter som en styrka, vi hoppas att du som söker kan bidra med din bakgrund och kompetens.
Välkommen att läsa mer om hur det är att arbeta hos oss på: https://varberg.se/jobb-och-foretagande/jobb-praktik-och-ideellt-arbete/till-dig-som-ska-borja-hos-oss
Innan anställning hos oss behöver du visa att du har rätt att arbeta i Sverige enlig utlänningsförordningen. Det görs genom att styrka medborgarskap i EU/EES eller Schweiz, eller genom att visa upp ett arbetstillstånd eller undantag från det.
Om du erbjuds anställning inom Förskole- och grundskoleförvaltningen är du skyldig att visa upp ett utdrag ur belastningsregistret innan anställningsavtalet träder i kraft. På följande länk kan du beställa rätt belastningsregister: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk av tillsvidareanställd personal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C331334". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Varbergs Kommun
(org.nr 212000-1249), https://varberg.se/pedagogvarberg
Norrgatan 25 (visa karta
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432 80 VARBERG Arbetsplats
Varbergs kommun, Förskole- och grundskoleförvaltningen Kontakt
Sveriges Lärare varberg@sverigeslarare.se 0721517378 Jobbnummer
9960549