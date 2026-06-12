Biståndshandläggare med inriktning SoL och LSS
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2026-06-12
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er). Publiceringsdatum2026-06-12Arbetsuppgifter
Vill du vara med och forma framtidens socialtjänst?
I Degerfors kommun arbetar vi aktivt för att skapa en socialtjänst som är tillgänglig, förebyggande och nära invånarna. Nu söker vi en biståndshandläggare som vill vara med på vår utvecklingsresa och göra skillnad för människor i vardagen.
Hos oss får du arbeta i en mindre kommun där beslutsvägarna är korta, samverkan är nära och du har goda möjligheter att påverka både ditt arbete och verksamhetens utveckling.
Din roll
Som biståndshandläggare med inriktning SoL och LSS blir du en viktig del av ett engagerat team med fyra kollegor. Vi värdesätter samarbete, utveckling och en god arbetsmiljö och tror på att lyckas tillsammans.
Vi befinner oss i en spännande utvecklingsfas där vi bygger framtidens socialtjänst i Degerfors. Tillsammans utvecklar vi arbetssätt som stärker det förebyggande perspektivet, ökar tillgängligheten och skapar smidiga övergångar mellan myndighet och utförarverksamhet.
Vi arbetar nära varandra och i team runt den enskilde, alltid med fokus på trygghet, delaktighet, självständighet och god kvalitet.
I ditt uppdrag ingår att:
• utreda, bedöma och fatta beslut enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)
• säkerställa rättssäker handläggning samt följa upp beviljade insatser
• samverka med den enskilde, anhöriga, utförarverksamheter, hälso- och sjukvård samt andra samarbetspartners
• bidra till utvecklingen av framtidens socialtjänst och nya arbetssätt i Degerfors kommunKvalifikationer
Vi söker dig som
är socionom eller har annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig
är lösningsfokuserad, kommunikativ och nyfiken
trivs i ett arbete där samverkan, dialog och helhetssyn står i centrum
vill vara med och utveckla en mer förebyggande, tillgänglig och nära socialtjänst
har förmåga att möta människor med olika behov och deras anhöriga med professionalism, respekt och lyhördhet
har B-körkort
Vi välkomnar både dig som har erfarenhet av myndighetsutövning och dig som är ny i yrket.
Det är meriterande om du har erfarenhet av handläggning enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och/eller Socialtjänstlagen (SoL).
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: 6 månader eller längre, tillträde: 2026-09-01 Enligt överenskommelse, upphör: 2026-12-31 .
Arbetstid: Dagtid.
Vi erbjuder
Ett meningsfullt arbete där du gör skillnad för människor varje dag
Engagerade kollegor och ett gott arbetsklimat
Möjlighet att vara delaktig i utvecklingen av framtidens socialtjänst
En arbetsplats där samarbete, lärande och utveckling uppmuntras
Möjlighet till kompetensutveckling och att vara delaktig i verksamhetens utvecklingsarbete
Möjlighet till distansarbete en dag per vecka enligt verksamhetens riktlinjer
Gratis parkering i direkt anslutning till arbetsplatsenÖvrig information
Tjänsten är ett vikariat med goda möjligheter till förlängning.
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstidens utgång. Vänta därför inte med att skicka in din ansökan.
Degerfors kommun använder rekryteringssystemet Visma Recruit. Ansökningar som skickas via e-post kommer inte att behandlas.
Vi undanber oss vänligen men bestämt kontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt annonsförsäljare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C331237". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Degerfors Kommun
(org.nr 212000-1934)
Herrgårdsgatan 37 (visa karta
)
693 80 DEGERFORS Arbetsplats
Huvudorganisation: Degerfors kommun, Socialförvaltning Kontakt
Biståndschef
Anna Blom anna.blom@degerfors.se 0586-48238 Jobbnummer
9960553