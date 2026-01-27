Stödassistenter till LSS fritids Fredriksberg
2026-01-27
Tjänsten är placerad inom Socialförvaltningen som är en av åtta förvaltningar i Linköpings kommun. Socialförvaltningen ansvarar för myndighetsutövning, beställning av insatser och egen regi inom områdena individ- och familjeomsorg, LSS och socialpsykiatri. Vi säkerställer att alla invånare får det stöd som de har rätt till.Vill du förgylla vardagen och förbättra livskvaliteten för Linköpingsborna? Hos oss kan du göra en viktig skillnad och bidra till att göra Linköping till en bättre plats. Välkommen till oss!Publiceringsdatum2026-01-27Arbetsuppgifter
Vi söker nu flera stödassistenter till vår LSS fritidsverksamhet. Tjänsterna omfattar 70-85 procent och passar dig som vill arbeta med stöd, struktur och motivation i ungdomars vardag.
Som stödassistent bidrar du till att skapa en trygg och meningsfull fritid för barn och ungdomar med beslut enligt LSS. Ungdomarna har olika behov och förutsättningar, vilket gör arbetet varierande och utvecklande. Du anpassar ditt stöd utifrån individen och är med och skapar en vardag som präglas av trygghet, delaktighet och gemenskap.
I uppdraget ingår att planera och genomföra aktiviteter som främjar social samvaro, rörelse och kreativitet. Du arbetar både pedagogiskt och omsorgsinriktat, och personlig omvårdnad kan förekomma. Enklare hushållssysslor, som matlagning och städning, ingår också i arbetet.
Du ansvarar för dokumentation och samarbetar nära med kollegor, anhöriga och externa aktörer, exempelvis skola och andra samverkansparter. Du blir anställd på en avdelning, men verksamheten samplanerar resurser, vilket innebär att du behöver vara flexibel och kunna arbeta med olika ungdomar vid behov.
Arbetstiden är huvudsakligen förlagd måndag till fredag mellan kl. 12.00 och 18.00, med fokus på eftermiddagar, oftast kl. 13.00-17.30. Vid skollov och studiedagar är verksamheten öppen heldagar mellan kl. 6.30 och 17.30. Vid högre sysselsättningsgrad ingår helgtjänstgöring varannan vecka i olika barn- och ungdomsverksamheter.
Din arbetsplats
LSS fritids, även kallad korttidstillsyn, är en insats enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Verksamheten riktar sig till ungdomar i åldern 12-21 år som behöver stöd före och efter skoldagen, under studiedagar och skollov samt ett tryggt socialt sammanhang.
Verksamheten bedrivs i egen regi på Fredriksberg i stadsdelen Ekholmen och är uppdelad i flera byggnader med olika avdelningar. Här arbetar cirka 26 medarbetare tillsammans kring omkring 50 ungdomar. Verksamheten är relativt nystartad och kännetecknas av engagemang, samarbete och ett gemensamt ansvar för att utveckla arbetssätt och rutiner.
Arbetsplatsen ligger i ett lugnt område med närhet till grönområden, fotbollsplaner och promenadstråk. Lokalerna är tillgänglighetsanpassade och erbjuder goda möjligheter till både inne- och uteaktiviteter. Varje ungdom har en genomförandeplan som tydliggör mål, behov och vilket stöd som ska ges.
Du som söker
Vi söker dig som har utbildning från barn- och fritidsprogrammet, vård- och omsorgsprogrammet, fritidsledarutbildning eller annan utbildning/erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Alternativt har du en YH-utbildning eller minst 60 högskolepoäng inom exempelvis pedagogik, beteendevetenskap, psykologi, logopedi, arbetsterapi eller liknande område.
Du har erfarenhet av arbete inom stöd, vård och omsorg eller annan social eller pedagogisk verksamhet. Du har också erfarenhet av lågaffektivt bemötande och av alternativ och kompletterande kommunikation, exempelvis bildstöd eller tecken som stöd. Erfarenhet av arbete med personer med intellektuell funktionsnedsättning och/eller NPF-diagnoser samt av att arbeta med aktiviteter eller kreativa inslag är meriterande.
Arbetet innebär dokumentation och samverkan med flera parter, vilket ställer krav på goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift, samt grundläggande datavana. Som person är du trygg, empatisk och tydlig i ditt bemötande. Du samarbetar bra med andra, tar ansvar och har lätt för att anpassa dig till förändrade behov och situationer.
Övrig information
När du söker en tjänst i Linköpings kommun registrerar du din ansökan genom inloggning via e-legitimation (såsom BankID eller FrejaID) istället för e-postadress. Saknar du e-legitimation? Vänligen kontakta ansvarig HR-konsult eller chef, så hjälper de dig att registrera din ansökan.
Tillträde: Enligt överenskommelse
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Sysselsättningsgrad: 70-85 %
Antal lediga befattningar: 5
Ref. nr: 16572
Här finns plats för både mod och glädje
Vi är modiga, omtänksamma och kunniga kollegor som tillsammans stöttar närmare 170 000 invånare i livets alla skeden. Genom att våga tänka och göra på nya sätt växer vi som individer, samtidigt som vi bidrar till att Linköping fortsätter att utvecklas. Ersättning
