Näringslivssamordnare med fokus på besöksnäring och evenemang
Höörs kommun, Kommunledningskansli / Administratörsjobb / Höör Visa alla administratörsjobb i Höör
2026-06-12
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Höör ligger mitt i Skåne, har goda tågförbindelser, vacker natur, 17 000 invånare och en stadig befolkningsökning. Med omkring 1 400 anställda är Höörs kommun den största arbetsgivaren. Många av våra medarbetare pendlar hit.
Som medarbetare i Höörs kommun får du möjlighet att arbeta i en organisation som ständigt utvecklas. Vi sätter stort värde på bemötande och hjälps åt att skapa god arbetstrivsel genom en öppen och konstruktiv dialog, respekt och tolerans gentemot kollegor och medborgare. Hög serviceanda, professionalitet och engagemang utmärker vår organisation.
Vill du vara med och utveckla en attraktiv plats där företagande, besöksnäring och evenemang samverkar? Nu söker vi en näringslivssamordnare med fokus på besöksnäring och evenemang – en roll där du kombinerar utvecklingsarbete med operativt genomförande.
Om uppdraget
Höörs kommun utvecklas i en riktning där näringsliv, besöksnäring och evenemang tillsammans bidrar till en attraktiv och levande kommun. För att möta behovet samlas nu två centrala funktioner i en gemensam roll: näringslivsutveckling med fokus på besöksnäring samt samordning av evenemang. Rollen är operativ och samverkande och innebär att du arbetar både med utvecklingsfrågor inom näringsliv och besöksnäring samt med planering och genomförande av evenemang. Uppdraget kräver förmåga att växla mellan strategiskt tänkande och praktiskt genomförande.
Detta är en funktion som bidrar till helheten i kommunens utveckling, där samverkan med interna och externa aktörer är en central del. Du blir en viktig del i helheten och samarbetar nära både interna funktioner och externa partners.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-12Arbetsuppgifter
Ditt uppdrag
Näringsliv och besöksnäring
Du bidrar till att stärka Höörs näringsliv med särskilt fokus på besöksnäring. Som näringslivssamordnare med fokus på besöksnäring och evenemang arbetar du för att stärka Höör som en attraktiv plats för företagande, besökare och aktiviteter. Rollen kräver förståelse för hur rätt budskap når rätt målgrupp, hur evenemang planeras, samordnas och genomförs och hur företagande och besöksnäring fungerar i praktiken. Rollen passar dig som trivs med att kombinera utvecklingsarbete, koordinering och praktiskt genomförande i en verksamhet med många kontaktytor.
I rollen ingår att:
• ta fram underlag och innehåll till kommunens externa kommunikation
• utveckla besöksnäringen i samverkan med regionala aktörer och nätverk
• delta i samarbeten, exempelvis inom Visit Skåne
• stärka förutsättningar för företag inom besöksnäring och relaterade branscher
• initiera och driva samverkansprocesser
• ta fram underlag kring besöksflöden och målgrupper
• bidra till kommunens berättelse om företagande och besöksutveckling
Evenemangssamordning
Du ansvarar för samordning och genomförande av kommunens evenemang.
I rollen ingår att:
• planera, koordinera och genomföra evenemang
• samverka med föreningar, arrangörer och externa aktörer
• samordna insatser där arrangörer kan få stöd, t.ex. marknadsföring
• hantera logistik, teknik och leverantörer
• bidra i enklare tillståndsprocesser och förberedelser inför genomförande
• följa upp budget, genomförande och resultat
• stötta vid marknadsföring och kommunikation kopplat till evenemang
• vara på plats och säkerställa genomförandet vid aktiviteter samt utvärderaKvalifikationer
Vi söker dig med erfarenhet av näringslivs-, besöksnärings eller evenemangsarbete, inom kommunal verksamhet. Du har ett stort engagemang för Höörs utveckling och en naturlig förmåga att skapa relationer och nätverk. För att lyckas i rollen ser vi att du har:
• akademisk utbildning relevant för uppdraget
• erfarenhet från näringslivet och förståelse för dess utmaningar
• erfarenhet av näringslivsarbete, gärna kopplat till besöksnäring inom en kommunal verksamhet
• erfarenhet av att arbeta strategiskt och operativt med näringslivsfrågor
• erfarenhet av projektledning och god samverkan mellan olika aktörer (offentliga och privata
• vana av operativt och självständigt arbete i komplexa miljöer
• B-körkort
Kunskap om kommunal verksamhet och den politiska processen är meriterande. Arbetet innebär kvälls-och helgarbete vid evenemang.
Som person är du:
• självgående och ansvarstagande
• relationsskapande och lyhörd
• strukturerad och lösningsorienterad
• prestigelös och samarbetsinriktad
• trygg i att växla mellan planering och genomförande
• bekväm med att arbeta i en roll där många delar behöver hållas ihop
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Så snart som möjligt eller enligt överenskommelse.
Arbetstid: Dagtid. Arbetet innebär även kvälls-och helgarbete.
Vi erbjuder en nyckelroll i utvecklingen av Höörs näringsliv och besöksnäring ett varierat arbete där utveckling och genomförande möts nära samarbete med engagerade kollegor och externa aktörer möjlighet att påverka utvecklingen av evenemang och platsens attraktivitet stor variation och hög grad av självständighet i vardagen.
Tjänsten kommer att tillsättas under förutsättning att erforderliga politiska beslut fattas samt att den inte behöver tas i anspråk för internt bruk. Under vecka 25 nås ansvarig kontaktperson enbart via mail på grund av begränsad tillgänglighet.
Vi tillämpar löpande urval vilket innebär att vi kan kalla till intervju innan ansökningstiden har gått ut.
Som anställd i Höörs kommun har du friskvårdspeng som anställningsförmån, vidare tillämpar vi rökfri arbetstid.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C331276". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Höörs Kommun
(org.nr 212000-1116), https://www.hoor.se/
Södergatan 28 (visa karta
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243 21 HÖÖR Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Höörs kommun, Kommunledningskansli Kontakt
Fackliga representanter nås via kommunens växel 0413-280 00 Jobbnummer
9960550