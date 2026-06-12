Lärare åk 4-6 till Handskerydsskolan i Nässjö
Nässjö kommun, barn- och utbildningsförvaltningen / Grundskollärarjobb / Nässjö Visa alla grundskollärarjobb i Nässjö
2026-06-12
, Eksjö
, Aneby
, Sävsjö
, Jönköping
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Nässjö kommun, barn- och utbildningsförvaltningen i Nässjö
Ökat lärande - likvärdighet - mötesplatser; tre viktiga kärnvärden som genomsyrar allt arbete i Nässjö kommuns skolor, den medelstora kommunen med ca 30.000 invånare på det Småländska höglandet. För att förverkliga detta har kommunfullmäktige antagit ett strategiskt och långsiktigt utvecklingsarbete för förskola och skola i Nässjö kommun.
Inom barn- och utbildningsförvaltningen arbetar vi medvetet och målinriktat för att ge varje barn och elev de verktyg som krävs för att söka kunskap i livet. Målet är att varje barn och elev ska få utvecklas efter sina förutsättningar och känna glädje och stolthet över sina framgångar.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-12Arbetsuppgifter
Som lärare i årskurs 4-6 ansvarar du för elevernas kunskapsutveckling och sociala utveckling i nära samarbete med kollegor.
I tjänsten ingår att:
Planera, genomföra och följa upp undervisning i flera ämnen enligt läroplanen
Skapa en trygg, studierofrämjande och stimulerande lärmiljö
Anpassa undervisningen utifrån elevernas behov och förutsättningar
Följa upp och dokumentera elevers kunskapsutveckling
Arbeta förebyggande och främjande för trygghet, trivsel och närvaro
Vara mentor/klasslärare med ansvar för elevkontakt och samverkan med vårdnadshavare
Samverka med kollegor i arbetslag och ämneslag
Delta i skolans systematiska kvalitetsarbete och utvecklingsinsatser
Samarbeta med elevhälsoteamet vid behovKvalifikationer
Vi söker dig som:
Är legitimerad lärare med behörighet att undervisa i årskurs 4-6
Har bred ämnesbehörighet, gärna i flera av mellanstadiets teoretiska ämnen
Har god förmåga att planera och genomföra undervisning utifrån styrdokumenten
Arbetar strukturerat och har ett tydligt ledarskap i klassrummet
Har god förmåga att skapa trygga och förtroendefulla relationer med elever, kollegor och vårdnadshavare
Har ett inkluderande förhållningssätt och kan anpassa undervisningen efter elevers olika behov
Är flexibel, samarbetsinriktad och bidrar aktivt till skolans utvecklingsarbete
Har god digital kompetens och använder digitala verktyg som en naturlig del i undervisningen
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet:, tillträde: 2026-08-10 .
Arbetstid: Dagtid.
Läs gärna mer om hur det är att arbeta i Nässjö kommun via www.nassjo.se.
För att få effektiv, snabb och säker hantering av din ansökan ber vi dig skicka din ansökan via vårt rekryteringsverktyg. Ansök direkt via länken i annonsen.
Om du har skyddad identitet och vill söka den annonserade tjänsten är du välkommen att skicka ansökningshandlingar till hravdelningen@nassjo.se
. I mejlet måste det framgå vilken tjänst du söker.
Inför rekryteringsarbetet har Nässjö kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediasäljare, rekryteringssajter och liknande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C331263". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nässjö Kommun
(org.nr 212000-0548)
Nässjö kommun (visa karta
)
571 80 NÄSSJÖ Arbetsplats
Nässjö kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Kontakt
rektor
Emma Malm emma.malm@nassjo.se 0380-51 76 59 Jobbnummer
9960554