Entreprenadupphandlare till Kommunstyrelsens förvaltning
Varbergs kommun, Kommunstyrelsens förvaltning / Inköpar- och marknadsjobb / Varberg Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Varberg
2026-06-12
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Vi är Varbergs kommun, arbetsgivaren som ser möjligheterna i dig. Här får du göra skillnad, både för andra och för dig själv. Vi drivs av idén om att förenkla människors vardag och förverkliga deras drömmar. Det gör vi med hjälp av kunskap, nytänkande mod och framåtanda. Välkommen att bidra i arbetet mot vår vision – att bli västkustens kreativa mittpunkt.
Tjänsten är placerad på kommunstyrelsens förvaltning. Här arbetar vi nära de politiska besluten och har en viktig roll i att leda, samordna, följa upp och utveckla kommunens verksamheter. Vår vardag präglas av samarbete och engagemang och vi bidrar till långsiktig samhällsplanering, hållbar tillväxt och god service till invånarna.
Årligen köper Varbergs kommun in varor, tjänster och entreprenader för miljardbelopp. Ett effektivt, affärsmässigt och strategiskt inköps- och upphandlingsarbete är därför ett viktigt verktyg för att uppfylla kommunens mål och bidra till en hållbar utveckling.
Upphandling och Inköp strävar hela tiden efter att vara ett team där vi kompletterar varandra på ett bra sätt. Vi drivs av ett stort engagemang, glädje i arbetet och är inte främmande för utmaningar. Just nu är vi inne i en spännande utvecklingsresa med fokus på värdeskapande inköpsprocesser och effekthemtagning.
Låter det intressant? Välkommen med din ansökan!
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-12Arbetsuppgifter
Som kategoriansvarig entreprenadupphandlare på ekonomikontoret inom kommunstyrelsens förvaltning ansvarar du för att projektleda, samordna, planera och genomföra upphandlingsprojekt i samarbete med berörda verksamheter. Rollen innebär många kontaktytor, både internt med kommunens förvaltningar och bolag samt externt med leverantörer. Ditt uppdrag är att säkerställa att upphandlingarna genomförs professionellt, affärsmässigt och i enlighet med gällande lagar, regler, policys och praxis. Här får du också möjlighet att bidra till utveckling med fokus på affärsmässighet. Uppdraget är självständigt och variationsrikt, allt utvecklingsarbete sker tillsammans med dina kollegor. Vår ambition är att ligga i framkant med ledorden framåtanda och mod.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
• Utveckla och implementera kategoriplaner och övergripande inköpsstrategier.
• Planera och analysera inköpsbehov.
• Projektleda tvärfunktionella team.
• Genomföra upphandling enligt LOU.
• Förhandling.
• Leverantörsutveckling.
• Förvaltning och uppföljning av avtal.Kvalifikationer
Vi söker dig som drivs av att skapa affärsnytta och som proaktivt identifierar och utvecklar möjligheter inom inköpsområdet. Du arbetar strukturerat genom hela upphandlingsprocessen och omsätter analyser till välgrundade, genomförbara lösningar. Med ett tydligt resultatfokus planerar, prioriterar och följer du upp ditt arbete för att säkerställa kvalitet och framdrift.
Du trivs i samarbete med andra och bidrar till ett gott arbetsklimat genom att vara lyhörd, engagerad och lösningsorienterad. Du är bekväm med att delta i och leda olika forum, och van att presentera underlag, information och idéer både muntligt och skriftligt. I tvärfunktionella team hanterar du utmaningar konstruktivt genom att väga olika perspektiv och hitta effektiva lösningar som för verksamheten framåt.
Vi söker dig som har
• Utbildning på högskole/-universitetsnivå eller yrkeshögskola inom upphandling, juridik eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
• Minst 5 års erfarenhet inom entreprenadsupphandling.
• Erfarenhet av att driva komplexa projekt.
• Erfarenhet av kvalitativa utvärderingsmodeller, partnering och förhandlat förfarande.
• Mycket god förmåga att kommunicera i tal och skrift.
Det är meriterande om du har
• Förhandlingsvana.
• Erfarenhet av kategoristyrt arbetssätt.
Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet och gör en helhetsbedömning av dina samlade kompetenser.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: 2026-10-01 Tillträde enligt överenskommelse.
Varbergs kommun välkomnar mångfald och ser olikheter som en styrka, vi hoppas att du som söker kan bidra med din bakgrund och kompetens.
Välkommen att läsa mer om hur det är att arbeta hos oss på: https://varberg.se/jobb-och-foretagande/jobb-praktik-och-ideellt-arbete/till-dig-som-ska-borja-hos-oss
Innan anställning hos oss behöver du visa att du har rätt att arbeta i Sverige enlig utlänningsförordningen. Det görs genom att styrka medborgarskap i EU/EES eller Schweiz, eller genom att visa upp ett arbetstillstånd eller undantag från det. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C330884". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Varbergs Kommun
(org.nr 212000-1249)
432 80 VARBERG Arbetsplats
Varbergs kommun, Kommunstyrelsens förvaltning Kontakt
Fackförbund Vision vision@varberg.se 0723580390 Jobbnummer
9960556