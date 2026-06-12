Hantverkare, renovera, tapetsera, spackla, måla

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Logistik & Distribution i Norden AB / Snickarjobb / Ljusdal Visa alla snickarjobb i Ljusdal
2026-06-12
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Vi är ett mindre team på 6 personer.
Vi söker dig som jobbar effektivt, snabbt och presterar goda resultat med precision.
Du behöver absolut inte kunna allt.
Vi har blandade talanger inom vårt team och det är allt från bra hemmafixare till erfarna yrkesmän.
Om du även kan göra uppgifter som rör avlopp vatten el så är det extra uppskattat! Men inte krav.
Om du gillar att ta hand om gäster och kunder så är det ett extra plus.
Vi håller på väldigt mycket med återbruk och recycling.
Renoverar upp gamla fastigheter och inreder med vårt stora lager av begagnat.
Se www.rentalhome.se
Tex byter vi ut äldre slitna kök mot begagnade fina kök.
Skicka gärna in ansökan med CV och löneanspråk
Välkommen med din ansökan
Med vänlig hälsningwww.rentalhome.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-12
E-post: application@billebro.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Logistik & distribution i Norden AB
(org.nr 556423-2592), http://www.uthyres.eu
Ångevägen 24 (visa karta
)
827 76 RAMSJÖ Arbetsplats
Ramsjö Camping Jobbnummer
9960564