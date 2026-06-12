Ledare och entreprenör
Logistik & Distribution i Norden AB / Chefsjobb / Ånge Visa alla chefsjobb i Ånge
2026-06-12
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Logistik & Distribution i Norden AB i Ånge
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eller i hela Sverige
Vår önskelista är lång men det räcker om du kan omfatta de viktigaste områden som efterfrågas.
Vara med fysiskt konkret och jobba med design, renovering, foto, mm av nya bostäder som vi producerar i gamla fastigheter.
Inspirera och leda.
Ha kontakt med våra största kunder.
Rationalisera materialinköp.
Sälja iväg allt vi inte behöver ha kvar.
Flera plus i kanten om du:
Har erfarenhet av att jobba i plattformar och channel managers, booking.com, airbnb, expedia och flertal liknande.
Kan se till att våra boenden syns på ännu flera kanaler och starta upp än fler nya samarbeten och storkunder, tex vindkraftföretag som är vår nuvarande största marknad.
Sköta om gästers bokningar och även se till att system och annonser synkroniseras så att inga dubbelbokningar inträffar. Föreslå alternativa bostäder på minuter när vi som nu oftast är fullbokade. Skapa och vårda personliga relationer med storkunder och gäster. Ta emot gäster personligen så ofta det går.
Leda personalen till ännu bättre service-anda, ställa höga krav på personal vad gäller just service nivå och kvalitet på tex städning samt rekrytera. Fördela, prioritera, styra arbetsuppgifter samt kontrollera tid och kvalitet.
Väldigt mycket kontakt med gäster och personal.
Vi äger även 3 industri kontor lagerfastigheter i Ånge (Företagshuset Mejeriet 3600kvm), Krylbo, Dörarp och vill gärna att du hittar en annan kategori av hyresgäster till dessa.
Förbättra hemsidor och marknadsföring.
Vi äger och driver ett 20 tal fastigheter, sewww.uthyres.euwww.rentalhome.sewww.ramsjocamping.com
Nya hemsida är planerade.
Vi är ca 10 medarbetare beroende på säsong.
Skicka gärna in CV, personligt brev med löne-anspråk, en bild på dig och ange var du själv bor i Sverige samt om du har bil, körkort och hur mobil du är - om du har möjlighet att själv bo på och besöka och jobba praktiskt våra olika bostäder.
Stor fördel om du har erfarenhet av att driva eget. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-12
E-post: application@billebro.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Logistik & distribution i Norden AB
(org.nr 556423-2592)
Lantmannagatan 17 (visa karta
)
841 32 ÅNGE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Företagshuset Mejeriet Ånge Jobbnummer
9960567