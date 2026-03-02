Stödassistent till Solsidevägens gruppbostad
Nacka kommun / Vårdarjobb / Nacka Visa alla vårdarjobb i Nacka
2026-03-02
, Kristinehamn
, Karlskoga
, Storfors
, Lekeberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Nacka kommun i Nacka
, Nykvarn
, Stockholm
, Lidingö
, Norrtälje
eller i hela Sverige
Är du en person som klarar av utmanande och utvecklande uppdrag inom LSS?
Vi söker dig som är stabil och har en god förmåga att hantera utmanande situationer, med en genuin vilja att stötta dem som behöver det allra mest. Att arbeta på Solsidevägens gruppbostad ställer höga krav på din förmåga att hantera oförutsägbara situationer, behålla lugnet under press och bemöta våra kunder på ett professionellt och lågaffektivt sätt.
Om du är trygg i dig själv, har ett stort hjärta och är duktig på att skapa stabilitet komplexa och utmanande situationer, då kan detta vara jobbet för dig!
Ditt uppdrag
Solsidevägens gruppbostad är ett boende enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) beläget i centrala Saltsjöbaden. Här bor sex kunder med varierande och omfattande funktionsnedsättningar, vilket innebär att arbetet kan vara krävande, både fysiskt och psykiskt. Det finns parkeringsplats för dig som har körkort och egen bil.
Du kommer att ge stöd utifrån kundernas individuella behov och arbeta med personlig omvårdnad, medicinhantering, sociala aktiviteter, digital dokumentation och kontakt med anhöriga och myndigheter. Många av våra kunder har ett stort behov av struktur och förutsägbarhet och det krävs att du har en pedagogisk och konsekvent arbetsstil. Du behöver kunna bemöta utmanande beteenden på ett tryggt och professionellt sätt och vara beredd på att hantera komplexa och intensiva situationer som en del av vardagen.
Är det här du?
Vi söker dig som är trygg och stabil och som snabbt kan återhämta dig efter motgångar och behåller fokus och energi även i svåra situationer. Du har en förmåga att hantera press och stress utan att tappa fokus med ett genuint engagemang för att skapa en trygg och meningsfull vardag för våra kunder. Du är lågaffektiv, lyhörd och pedagogisk i ditt bemötande, samtidigt som du kan sätta tydliga gränser.
I den här rekryteringen lägger vi väldigt stor vikt vid personlig lämplighet.
Din erfarenhet
För att vara aktuell för tjänsten måste du ha:
• Avslutad utbildning som undersköterska eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig
• Erfarenhet av att arbeta med personer med autism och kognitiv funktionsnedsättning
• Dokumenterad erfarenhet av att hantera utmanande och utåtagerande beteenden
• Erfarenhet av personlig omvårdnad och medicinhantering
• Dator- och dokumentationsvana, inklusive genomförandeplaner
• Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Meriterande är utbildning och/eller erfarenhet inom IBIC, AKK och tydliggörande pedagogik.
Vi erbjuder
Vi erbjuder dig ett arbete där kunden alltid står i fokus. Vårt mål är att våra kunder ska leva ett liv på sina egna villkor. Vi befinner oss just nu i en spännande utvecklingsfas och erbjuder ett varierat arbete där du får vara med och påverka samt bidra till förändring.
I Nacka kommun får du möjlighet att arbeta i en organisation som strävar efter att vara bäst i Sverige på att vara kommun. Vår vision präglas av öppenhet och mångfald, med en grundläggande tro på människors kunskap, vilja och förmåga.
Som anställd erbjuder vi dig flexibel arbetstid. Du har rätt att arbeta heltid eller deltid och kan påverka dina arbetstider i samråd med verksamhetens behov. Läs mer om våra erbjudanden här.
Om anställningen
• Tillsvidareanställning (6 månader provanställning)
• Arbetstid varierar mellan dag, kväll och helg
• Tillträde enligt överenskommelse
Utdrag ur belastningsregistret
I enlighet med Nacka Socialnämnds beslut krävs ett utdrag ur Polisens belastningsregister i samband med anställning. Använd utdrag arbete i hemmet med äldre och personer med funktionsnedsättning. Begär gärna digitalt registerutdrag för att underlätta i rekryteringsprocessen.
Intresserad?
Om du vill bli en del av Nacka kommun, tveka inte att skicka in din ansökan!
Om du vill veta mer om tjänsten är du välkommen att kontakta bitr. verksamhetschef, Jens Frölander på jens.frolander@nacka.se
eller 070-431 86 39 eller rekryteringsspecialist Ebba Sjöqvist på ebba.sjoqvist@nacka.se
eller 070 431 96 58.
Rekryteringsprocessen består av intervjuer, verksamhetsbesök och referenstagning. Eventuellt kommer tester att genomföras på slutkandidaten. Urvalet kommer att ske löpande och denna tjänst kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag.
Välkommen med din ansökan!
Nacka är en av Sveriges mest attraktiva och välrenommerade kommuner. Med fokus på mål, resultat, hållbart medarbetarengagemang och ständig utveckling strävar Nacka efter att bli bäst på att vara kommun. Nacka kommun är arbetsgivaren för dig som med stor frihet förnyar och gör skillnad.
Välfärd Samhällsservice ansvarar för kommunens produktion av välfärdstjänster och driver bland annat särskilda boenden för äldre och personer med särskilda behov, dagliga verksamheter, fritidsgårdar, musikskola och kulturhus. Totalt har vi drygt fyrtio enheter inom fyra affärsområden med 1400 medarbetare och tillsammans omsätter vi cirka 600 miljoner kronor. Vår service präglas av effektivt resursutnyttjande, starkt medborgarinflytande och stor valfrihet. Inom alla verksamheter är ambitionen att skapa de bästa förutsättningarna för kreativitet, innovation och kunskapsdelning. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nacka kommun
(org.nr 212000-0167) Arbetsplats
Nacka Kommun Kontakt
Biträdande verksamhetschef
Jens Frölander jens.frolander@nacka.se Jobbnummer
9770733