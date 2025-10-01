Stödassistent till resurspoolen
2025-10-01
I Mölndals stad är vi stolta över att ha Sveriges viktigaste jobb där vi tillsammans skapar bästa möjliga vardag för våra medborgare. Med kunskap, mod och kreativitet utvecklar vi våra verksamheter och bidrar till att Mölndal blir en ännu bättre plats att leva och jobba i. Välkommen att göra skillnad i människors vardag varje dag!
Vård- och omsorgsförvaltningen med sina ca 1500 medarbetare är en av förvaltningarna i Mölndals stad och omfattar äldreomsorg, funktionsstöd och hälso- och sjukvård.Publiceringsdatum2025-10-01Arbetsuppgifter
Nu finns möjligheten att bli en del av en resurspool inom daglig verksamhet i Mölndals stad. Som anställd i resurspoolen arbetar du mot flera av stadens drygt tio dagliga verksamheter på olika adresser, med olika inriktningar. Du vet dina arbetstider i förväg men var du ska vara kan vara bestämt i förväg eller bli bestämt samma dag. På sikt kan resurspoolen även komma att arbeta mot andra verksamheter inom funktionsstöd.
Som anställd inom daglig verksamhet arbetar du för att brukarna ska ha en meningsfull sysselsättning utifrån intressen och styrkor. Din uppgift är att stötta våra brukare till ökad delaktighet i samhället och arbetslivet med utgångspunkt från varje enskilds förutsättning med social dokumentation som ett av våra viktigaste redskap. Du arbetar både enskilt med deltagare och i team som idag består av stödassistentkollegor, samordnare, stödpedagog och enhetschef. I uppdraget ingår social dokumentation, medicindelegering samt omvårdnadsuppgifter utifrån brukarens stödbehov.
Som poolarbetare har du ett lönetillägg på 1500 kronor som skrivs om årligen.Kvalifikationer
För att söka tjänsten ser vi att du har följande:
* Avslutad utbildning inom omvårdnad eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
* Arbetslivserfarenhet av lågaffektivt bemötande och att möta utmanande beteende, autism och intellektuella funktionsvariationer.
* Kunskap och erfarenhet av social dokumentation.
* Kunskap om Hälso- och sjukvårdslagen.
* B-körkort.
Har du utöver ovanstående punkter även kunskap och erfarenhet av tydliggörande pedagogik ser vi det som meriterande.
Som person är du flexibel och har lätt för att anpassa dig och ditt arbetssätt utifrån ändrade förutsättningar. Du har ett gott bemötande och visar respekt och hänsyn för dem du möter i din yrkesroll och du utgår ifrån allas lika värde. Det är viktigt att du har en helhetssyn och kan överblicka ditt eget ansvarsområde samtidigt som du har förmågan att samarbeta med andra och förstå det gemensamma målet.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Välkommen med din ansökan redan idag!
Observera att urval och intervjuer kommer ske först efter att annonseringstiden löpt ut.
ÖVRIGT
Inom vård- och omsorgsförvaltningen pågår ett aktivt arbete för att kunna erbjuda medarbetare önskad sysselsättningsgrad i syfte att minska de ofrivilliga deltidsanställningarna. I de fall annonsering gäller en deltidstjänst är vår ambition att på sikt ge möjlighet till utökad sysselsättningsgrad.
Vid rekrytering beaktar vi mångfaldsperspektivet för att få en bättre spegling av vår verksamhet.
Behöver du hjälp med att söka tjänsten? Kontakta kundservice på 0771-693 693.
Innan en eventuell anställning ska ett godtagbart utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas om tjänsten omfattar brukar- eller patientnära arbete. Vi kommer också att kontrollera medborgarskap. Är du inte medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du kunna uppvisa ett giltigt uppehåll-/arbetstillstånd eller kunna styrka att du är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd.
Vi vill upplysa om att din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen. Har du skyddade personuppgifter ska du INTE söka via systemet utan kontakta ansvarig rekryterande chef för hantering av din ansökan. Kontaktuppgifter hittar du i annonsen.
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Mölndals stad har upphandlade avtal. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
