Stödassistent till LSS-boende i Täby

Leva LSS och gruppboenden 1 T AB / Vårdarjobb / Täby
2026-02-19


Leva LSS söker fler engagerade stödassistenter för både dagtid och natt till vårt nyrenoverade boende i Täby, Näsbypark centrum. Här bor sex personer med intellektuell funktionsnedsättning och/eller autism (personkrets 1 enligt LSS) att bo. Boendet är centralt beläget, endast 200 meter från Näsbypark centrum med goda kommunikationer.
Hos oss blir du en del av en nystartad verksamhet med tydlig värdegrund. Vi arbetar med autonomistödjande pedagogik, lågaffektivt bemötande och PERMA-modellen som grund - och erbjuder intern utbildning i dessa metoder.
Vår vision är att skapa ett hem där varje individ upplever delaktighet, inflytande och självbestämmande, samtidigt som hälsofrämjande livsstil och fysisk aktivitet är en naturlig del av vardagen.
Som en del i vår satsning på innovation kommer vi att implementera digitala verktyg såsom Boet och AI-baserad schemaläggning, som stöd för både brukare och personal i det dagliga livet.

Arbetsgivare
Leva LSS och gruppboenden 1 T AB

Kontakt
Enhetschef
Mandana Bayati
mandana.bayati@levalss.se
0703330115

