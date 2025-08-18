Stödassistent till LSS bostad Åkerstigen
2025-08-18
Tillsammans ger vi vård och stöd till invånare som av olika skäl behöver det. I verksamheten ingår exempelvis särskilda boenden, socialtjänst, hemtjänst, personlig assistans och anhörigstöd. Vi sätter individen i fokus och har ett gott bemötande. Vi tar tillvara på önskemål från de vi finns till för och deras anhöriga. Med ett respektfullt och lyhört bemötande bygger vi trygghet och kvalitet i verksamheten.
Omsorgsförvaltningen har ett viktigt uppdrag, att erbjuda omsorg, stöd och service till kommunens invånare, och arbetar för att ligga i framkant bl.a. när det gäller teknik och utveckling.
Om arbetsplatsen
Åkerstigen är en LSS-bostad med uppdrag att tillförsäkra goda levnadsvillkor för Skara kommuns medborgare med beslut enligt § 9.9 LSS.
Arbetet innebär
Som stödassistent arbetar du både pedagogiskt och praktiskt för att stödja de boende i sin vardag. Arbetet innefattar:
Omvårdnad och vardagsstöd.
Läkemedelshantering, insulin och sond efter delegering.
Social dokumentation.
Planerade stödinsatser och aktiviteter utifrån individuella behov, intressen och förmågor.
Vi arbetar med välfärdsteknologi för att stärka trygghet, självständighet och självbestämmande. Du möter ibland personer i kris eller svåra livssituationer och behöver kunna förmedla hopp, se möjligheter och bemöta människor med respekt.
Arbetssätt
Stödet ges alltid med respekt för brukarens integritet och självbestämmande, med målet att brukaren ska kunna leva som andra med god livskvalitet. Insatserna är motiverande och stödjande och utförs tillsammans med brukaren.
Arbetstiderna är förlagda dag, kväll och varannan helg.
Vem är du?
Vi söker dig som har erfarenhet av omvårdnadsarbete och som brinner för att ge människor ett värdigt och meningsfullt liv i vardagen. Du ser värdet i att skapa trygghet för varje individ och har ett genuint intresse för att göra skillnad. Du har:
God samarbetsförmåga och är lyhörd.
Förmåga att samverka med andra professioner med brukaren i fokus.
Engagemang, trygghet, flexibilitet och kreativitet i arbetet.
Respekt och hänsyn i mötet med andra.
Förmåga att utgå från brukarens behov och skapa en positiv atmosfär.
Lätt att anpassa dig till ändrade förutsättningar.
En vilja att arbeta för sammanhållning och dialog i arbetsgruppen.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Kvalifikationer
Utbildning inom vård och omsorg eller likvärdig utbildning.
Kompetens inom MI, Marte Meo och lågaffektivt bemötande är meriterande.
Du ska kunna uttrycka dig väl i tal och skrift.
B-körkort är meriterande.
Övrig information och förmåner
Ansök redan idag - vi arbetar med löpande urval.
Tjänsten är en tillsvidare anställning.
Förmåner
Med Skara kommun som arbetsgivare får du ett friskvårdsbidrag, i många roller tillämpar vi flexibel arbetstid med goda möjligheter till distansarbete och tillitsbaserad ledning och styrning. Vi har under flera år arbetat strategiskt med hållbart yrkesliv, som betyder att vi kan erbjuda en arbetsplats där det finns goda utvecklingsmöjligheter, balans mellan fritid och arbete och hållbarhet genom hela arbetslivet. Vi förstår att kompetensutveckling är en viktig del för att du ska trivas i takt med samhällets förändringar.
Om Skara kommun
I Skara kommun arbetar ungefär 1700 personer i många olika yrkesroller. Alla är viktiga för att vi ska kunna ge våra invånare så bra service som möjligt. Vi ansvarar för barnomsorg, skola och äldreomsorg, samhällsplanering, individ- och familjeomsorg, parker, kost, miljö, kultur, fritid och mycket mer. Vi arbetar tillsammans mot FN:s globala mål, som handlar om social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet.
