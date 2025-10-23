Stödassistent till gruppbostaden Lärkängen
2025-10-23
Publiceringsdatum2025-10-23
Vill du vara med och skapa meningsfulla dagar inom Funktionsstöd? Nu söker vi en stödassistent till vår gruppbostad Lärkängen i Vålberg.
På Lärkängens gruppbostad bor fem omsorgstagare med varierande behov av stöd i vardagen. Här arbetar en stödpedagog och 11 stödassistenter för att skapa goda levnadsvillkor för våra omsorgstagare i form av självständighet och delaktighet.Dina arbetsuppgifter
Som stödassistent är ditt huvudsakliga uppdrag att stödja och hjälpa de boende till ett meningsfullt liv utifrån den enskildes behov och förutsättningar. Det innebär hjälp med personlig omvårdnad men också att tillhandahålla pedagogiska "verktyg" så att de kan förstå och klara sin vardag. Vi anpassar insatserna efter varje kunds behov och jobbar efter individens behov i centrum. Det ingår i arbetet att ta till sig nya arbetssätt samt att utveckla och förbättra dessa. Vi arbetar utifrån ett tydliggörande förhållningssätt och med ett lågaffektivt bemötande. Dokumentation är en viktig del av arbetet. Arbetet innebär oregelbunden schemalagd arbetstid dag/kväll med helgtjänstgöring och ensamarbete förekommer. Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
• Adekvat utbildning, exempelvis omvårdnadsprogrammet, barn- och fritidsprogrammet eller annan utbildning/erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
• Goda kunskaper om olika funktionsnedsättningar och dess konsekvens i kundens vardag. Tidigare erfarenhet utav arbete mot målgruppen inom LSS och meriterande om du kan tecken som stöd.
• Har förmåga att hantera utåtagerande beteende utifrån ett lågaffektivt förhållningssätt och med tydliggörande pedagogik.
• Då dokumentation är en viktig arbetsuppgift krävs det att du kan uttrycka dig väl i svenska språket, både i tal och skrift, samt att du har goda IT-kunskaper och datavana.
• Vi ser gärna att du har kunskap om autism och utvecklingsstörning samt dokumenterad erfarenhet av att arbeta utifrån tydliggörande pedagogik.
• Du behöver kunna vara fysiskt aktiv då arbetet ofta innebär långa promenader med omsorgstagare.
• Du behöver ha körkort.
För att lyckas i rollen behöver du vara lugn och trygg i dig själv. Du har lätt för att skapa och bibehålla goda relationer. I arbetet som stödassistent krävs det att du har en förmåga att vara en del i ett team, ta egna initiativ och arbeta strukturerat och självständigt. I ditt utförande är du ansvarfull och noggrann. Arbetet kräver också att du är flexibel och lösningsfokuserad i de situationer då förutsättningarna snabbt kan förändras. Vidare ser vi att du brinner för ditt uppdrag där du är med och bidrar till teamets utveckling och framgång.
Vi lägger stort vikt vid personlig lämplighet.
Urval och intervjuer kommer att ske fortlöpande under ansökningsperioden.
Innan erbjudande om anställning begär vi att få se utdrag ur Polisens belastningsregister. Vi rekommenderar att du beställer registret inför en eventuell intervju. Anmärkningar i registret kan komma att påverka din möjlighet till anställning.
Vad kan vi erbjuda dig?
Vi erbjuder dig en arbetsplats där du får utföra samhällsviktiga, intressanta samt utvecklande arbetsuppgifter. Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba i Karlstads kommun på https://karlstad.se/jobba-hos-oss.
Välkommen med din ansökan!
Om Karlstads kommun
Vård- och omsorgsförvaltningen är en förvaltning med fokus på utveckling och nytänk, vilket bland annat syns genom att vi i flera år varit modellkommun för välfärdsteknik inom Sverige. I förvaltningen arbetar runt 2 000 medarbetare inom vårdboenden, trygghetsboenden, hemtjänst, funktionsstöd, hälso- och sjukvård samt på vårt biståndskontor. Det är viktiga jobb där vi gör skillnad på riktigt. Vårt mål är att alltid ge professionell personcentrerad vård och omsorg.
Vill du vara med och skapa framtidens Karlstad? Hos oss i koncernen Karlstads kommun kan du göra skillnad på riktigt. Här är varje medarbetare en viktig del i helheten och tillsammans hjälps vi åt att förverkliga vår vision om "Ett bättre liv i Solstaden". Kom och väx med oss!
Övrig information
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och förenkla kommunikationen med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan via våra rekryteringssystem och inte via e-post eller pappersformat. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Har du skyddade personuppgifter ska du inte registrera dina ansökningshandlingar i vårt rekryteringssystem och inte heller skicka in dem via e-post. Vänd dig istället till kommunens växel 054-540 00 00 för vidare hantering. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Karlstads kommun
(org.nr 212000-1850) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Vård- och omsorgsförvaltningen, Funktionsstöd, FS Enhet 10 Kontakt
Daniel Olsson, daniel.olsson2@karlstad.se 054-5405708 Jobbnummer
9570852