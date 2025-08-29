Stödassistent teckenspråk
2025-08-29
Vill du ha meningsfulla arbetsuppgifter som gör skillnad i människors liv? Välkommen till kommunen som är långt ifrån lagom!
Botkyrka kommun är den sjätte största kommunen i Stockholms län och består av kommundelarna Alby, Fittja, Hallunda, Norsborg, Tullinge, Tumba, Vårsta och Grödinge. Botkyrka kommun har cirka 95 000 invånare och drygt 6 400 medarbetare.
Vård- och omsorgsförvaltningens ansvar är att ge vård, omsorg och stöd till äldre och personer med funktionsnedsättning samt ge stöd till deras anhöriga. Vårt mål är att med medborgarens fokus ge goda förutsättningar till en självständig, stimulerande och trygg livssituation - dygnet runt. Vi är 2 500 medarbetare som i våra olika funktioner ger stöd och omsorg till de medborgare som behöver det.
Tjänsten och arbetsuppgifterna
Vi söker en stödassistent till det teckenspråkiga boendet Albyvägen 13 inom Bostad med särskild service.
Som stödassistent ger du individuellt anpassat stöd till personer med olika funktionsnedsättningar, till exempel intellektuell funktionsnedsättning, neuropsykiatriska diagnoser eller hörselnedsättning/dövhet. Arbetet innebär att möta människor med olika behov av stöd i vardagen - allt från praktiska sysslor till kommunikation och socialt samspel. Du arbetar med ett lågaffektivt bemötande, strukturerade rutiner och kommunikationsstöd för att skapa trygghet, förutsägbarhet och delaktighet för varje individ.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att:
- ge individuellt stöd utifrån varje boendes behov
- hjälpa till med vardagliga sysslor som matlagning, städning, inköp och personlig omvårdnad
- stödja personer i fritidsaktiviteter och sociala sammanhang
- dokumentera enligt gällande rutiner i verksamhetssystemet LifeCare
- delta i planering, uppföljning och genomförande av insatser.
Arbetet kan i vissa fall vara fysiskt krävande, exempelvis vid förflyttningar, men du får stöd av hjälpmedel och kunskap om ergonomi. För att kunna kommunicera och bygga relationer med de boende är det nödvändigt att du behärskar teckenspråk.
Boendet befinner sig i en aktiv utvecklingsfas med fokus på delaktighet, självbestämmande och livskvalitet. Arbetstiden är förlagd till dag, kväll, helg och natt med sovande jour. Här får du möjlighet att bidra till ett kvalitativt stödarbete där teckenspråk, kommunikation och teamarbete är centrala delar.
Vi erbjuder dig
På Albyvägen 13 blir du en del av ett teckenspråkigt boende inom Bostad med särskild service. Här arbetar stödassistenter och samordnare tillsammans i ett nära samarbete där teckenspråk och kommunikation är en självklar del av vardagen. Vi befinner oss i en utvecklingsfas med fokus på delaktighet, självbestämmande och ökad livskvalitet för de boende, där du blir en viktig del i arbetet framåt.
Som medarbetare hos oss får du en trygg anställning med goda villkor och möjlighet att utvecklas i din yrkesroll. Vi erbjuder introduktion, kompetensutveckling och stöd från erfarna kollegor. Hos oss får du växa i ett sammanhang där ditt engagemang gör skillnad - både för de boende och för hela verksamheten. I Botkyrka kommun tror vi på att utveckla både medarbetare och arbetsplats tillsammans, och vi hoppas att du vill bli en del av det arbetet.
Du som söker till oss
Du har gymnasieutbildning inom Barn- och fritidsprogrammet, Vård- och omsorgsprogrammet eller annan likvärdig kompetens genom arbete eller erfarenhet. Eftersom verksamheten är teckenspråkig är det ett krav att du klarar av teckenspråk.
Meriterande om du har:
- Erfarenhet av tydliggörande pedagogik.
- Erfarenhet av motiverande samtal.
- Erfarenhet av arbete med personer som har intellektuell, psykisk eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning
- Erfarenhet av arbete enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL), särskilt med läkemedelshantering och omläggningar
- B-körkort
Som stödassistent på vårt teckenspråkiga boende behöver du vara samarbetsorienterad, då du ingår i ett team där samverkan, lyhördhet och ett gemensamt ansvarstagande är avgörande för att skapa trygghet och kontinuitet för de som bor hos oss. Du är stabil och har förmåga att behålla lugnet även i pressade eller oförutsägbara situationer, vilket är särskilt viktigt i en verksamhet som bedrivs dygnet runt och kräver ett lågaffektivt bemötande. Du är målmedveten och har ett strukturerat arbetssätt - du följer upp insatser, dokumenterar enligt rutiner och ser till att uppgifterna genomförs på ett kvalitativt sätt. Eftersom kommunikation är en central del av uppdraget, särskilt i ett teckenspråkigt sammanhang, är du trygg och kommunikativ. Du anpassar ditt sätt att uttrycka dig efter individens behov, är tydlig i din återkoppling och bemöter alla med respekt.
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Månadslön Så ansöker du
