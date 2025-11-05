Stödassistent resurs
2025-11-05
Publiceringsdatum2025-11-05Arbetsuppgifter
Vi söker nu en medarbetare som kommer arbeta som resurs i våra dagliga verksamheter inom Östra Göinge kommun.
Det innebär att du har en basenhet du utgår ifrån och arbetar om det inte finns behov av din insats på övriga enheter.
Du täcker för daglig verksamhets personal vid deras frånvaro eller där det finns behov av förstärkning. Det kräver att du är flexibel och gillar utmaningar och snabba omställningar. Inom daglig verksamhet erbjuder vi idag olika aktiviteter för våra deltagare så som tex: media, trädgårdsarbete, fixartjänst, sinnestimulering, arbete inom industri, legoarbete, promenader, kommunens cafeteria, utflykter, bilomsorg, arbetsuppgifter i samarbete med olika företag i kommunen och mycket mer utifrån individuella behov. Du ska kunna möta deltagare utifrån deras individuella behov och arbeta med både omsorg och omvårdnadsinsatser.
I din roll som stödassistent ingår även att dokumentera, och samarbeta med kollegor för att deltagarna ska få sina insatser och nå sina uppsatta mål.
Vi arbetar utifrån individens behov i centrum.Kvalifikationer
Vi vill att du har examen från Vård och omsorgsprogrammet med inriktning funktionsnedsättning. Barn och fritidsprogrammet med yrkesutgång stöd och service inom funktionshinderområdet (socialt arbete) eller annan utbildning arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Vi söker en medarbetare som har erfarenhet av arbete inom daglig verksamhet.
Som person är du lugn, trygg och flexibel och är en ansvarstagande, självgående och strukturerad person.
Du är kreativ med förmåga att förmedla en grundtrygghet hos andra. Du har en pedagogisk insikt, helhetssyn och är en god kommunikatör. Vidare är du lösningsfokuserad, lyhörd och har lätt för att samarbeta med andra och strävar för en god stämning i arbetslaget. Du har tålamod och känner in brukarens sinnesstämning.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi vill att du har goda kunskaper i svenska språket såväl i tal och skrift
God datorvana, erfarenhet av Treserva eller liknande verksamhetssystem är meriterande
B-körkort (manuell växellåda) krävs för tjänsten.
