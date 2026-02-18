Standardmall
Aleris Sjukvård AB / Sjuksköterskejobb / Stockholm Visa alla sjuksköterskejobb i Stockholm
2026-02-18
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Aleris Sjukvård AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Sjuksköterska till Aleris Sömnapnémottagning
Vill du vara med och utveckla framtidens sömnapnévård?Publiceringsdatum2026-02-18Om företaget
Aleris Sömnapné arbetar med utredning och behandling av obstruktiv sömnapné - en av våra stora folksjukdomar som kan påverka både hälsa och livskvalitet.
Hos oss möter du patienter i en verksamhet som kombinerar medicinsk kvalitet, digitala lösningar och effektiva arbetssätt. Vi arbetar strukturerat, evidensbaserat och med ett tydligt patientfokus.
Vår mottagning präglas av nära samarbete, korta beslutsvägar och ett genuint engagemang för utveckling. Här är förbättringsarbete en naturlig del av vardagen - och varje medarbetare har möjlighet att påverka.
Nu söker vi en sjuksköterska som vill vara med och driva och utveckla vår verksamhet vidare.
Din roll
Hos oss får du en självständig och varierad roll med stort ansvar. Du arbetar i nära samarbete med kollegor i ett tvärprofessionellt team och följer patienter genom hela vårdprocessen.
Arbetet innebär att du:
Möter och följer upp patienter både digitalt och vid fysiska besök
Arbetar med behandling och uppföljning inom sömnapné
Är delaktig i att utveckla och förbättra våra digitala arbetssätt
Bidrar aktivt i förbättrings- och kvalitetsarbete
Säkerställer en trygg, professionell och pedagogisk patientupplevelse
Tjänsten är förlagd till dagtid.
Här får du möjlighet att kombinera kliniskt arbete med utveckling och digital innovation i en växande verksamhet.
Vi erbjuder
Dagtidsarbete
En verksamhet med tydlig struktur och god planering
Möjlighet att fördjupa din kompetens inom sömnmedicin
Stort inflytande över arbetssätt och utveckling
Ett engagerat och stöttande team
Kollektivavtal och förmåner enligt gällande avtal
Individuell lönesättning
Vi söker dig som
Är legitimerad sjuksköterska
Har erfarenhet av att arbeta med digitala verktyg
Trivs med självständigt arbete och eget ansvar
Är strukturerad, lösningsorienterad och trygg i din yrkesroll
Har ett professionellt och pedagogiskt bemötande
Vill vara delaktig i utveckling och förbättring
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Anställningsvillkor
Anställningsform: Tillsvidareanställning med 6 månaders provanställning Omfattning: Heltid Tillträde: Enligt överenskommelse Lön: Individuell lönesättning Kollektivavtal: Ja Så ansöker du
Vill du arbeta i en verksamhet där du får kombinera kvalitet, patientfokus och utveckling - och samtidigt ha en stabil arbetssituation dagtid?
Välkommen med din ansökan så snart som möjligt. Urval sker löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7248515-1847562". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Aleris Sjukvård AB
(org.nr 556068-8425), https://karriar.aleris.se
Olivecronas väg 1 (visa karta
)
113 24 STOCKHOLM Arbetsplats
Aleris Sverige Jobbnummer
9748975