Standardmall

Aleris Sjukvård AB / Sjuksköterskejobb / Stockholm
2026-02-18


Sjuksköterska till Aleris Sömnapnémottagning
Vill du vara med och utveckla framtidens sömnapnévård?

Om företaget
Aleris Sömnapné arbetar med utredning och behandling av obstruktiv sömnapné - en av våra stora folksjukdomar som kan påverka både hälsa och livskvalitet.
Hos oss möter du patienter i en verksamhet som kombinerar medicinsk kvalitet, digitala lösningar och effektiva arbetssätt. Vi arbetar strukturerat, evidensbaserat och med ett tydligt patientfokus.
Vår mottagning präglas av nära samarbete, korta beslutsvägar och ett genuint engagemang för utveckling. Här är förbättringsarbete en naturlig del av vardagen - och varje medarbetare har möjlighet att påverka.
Nu söker vi en sjuksköterska som vill vara med och driva och utveckla vår verksamhet vidare.

Din roll
Hos oss får du en självständig och varierad roll med stort ansvar. Du arbetar i nära samarbete med kollegor i ett tvärprofessionellt team och följer patienter genom hela vårdprocessen.
Arbetet innebär att du:

Möter och följer upp patienter både digitalt och vid fysiska besök

Arbetar med behandling och uppföljning inom sömnapné

Är delaktig i att utveckla och förbättra våra digitala arbetssätt

Bidrar aktivt i förbättrings- och kvalitetsarbete

Säkerställer en trygg, professionell och pedagogisk patientupplevelse

Tjänsten är förlagd till dagtid.
Här får du möjlighet att kombinera kliniskt arbete med utveckling och digital innovation i en växande verksamhet.

Vi erbjuder

Dagtidsarbete

En verksamhet med tydlig struktur och god planering

Möjlighet att fördjupa din kompetens inom sömnmedicin

Stort inflytande över arbetssätt och utveckling

Ett engagerat och stöttande team

Kollektivavtal och förmåner enligt gällande avtal

Individuell lönesättning


Vi söker dig som

Är legitimerad sjuksköterska

Har erfarenhet av att arbeta med digitala verktyg

Trivs med självständigt arbete och eget ansvar

Är strukturerad, lösningsorienterad och trygg i din yrkesroll

Har ett professionellt och pedagogiskt bemötande

Vill vara delaktig i utveckling och förbättring

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Anställningsvillkor
Anställningsform: Tillsvidareanställning med 6 månaders provanställning Omfattning: Heltid Tillträde: Enligt överenskommelse Lön: Individuell lönesättning Kollektivavtal: Ja


Så ansöker du
Vill du arbeta i en verksamhet där du får kombinera kvalitet, patientfokus och utveckling - och samtidigt ha en stabil arbetssituation dagtid?
Välkommen med din ansökan så snart som möjligt. Urval sker löpande.

Sista dag att ansöka är 2026-08-17
