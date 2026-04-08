Stålningsmontör

Marbach Scandinavia AB / Verktygsmakarjobb / Malmö
2026-04-08


Visa alla verktygsmakarjobb i Malmö, Burlöv, Lomma, Staffanstorp, Vellinge eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Marbach Scandinavia AB i Malmö

Marbach är ett företag som specialiserar sig på tillverkning av verktyg för stansning och termoformning, vi använder oss av laser, cnc, vattenteknik & robotteknik i vår produktion. Marbach tillverkar och säljer även laserutrustning för stansverktygstillverkning och förpackningsproduktion.
Våra kunder finns i hela skandinavien.
Marbach
Tillverkning av stansverktyg:
Marbach använder laserteknik för att skära ut mallar i trä och cnc fräser stålplåtar för stansverktyg.

Krav för stålningsmontör hos Marbach:

Erfarenheter
Gymnasieuttbildning alt. yrkesförberedande utbildning.
Utbildning sker på plats hos oss.
Teknisk kunskap:
God förståelse för ritningar och montering.
Erfarenhet från Byggnation/snickeri är en fördel.
Noggrannhet och kvalitetsmedvetenhet:
Att vara noggrann, kvalitetsmedveten och kunna arbeta självständigt är viktigt.
Samarbete och kommunikation:
Förmåga att arbeta både självständigt och i grupp samt god kommunikationsförmåga.
Anpassningsförmåga:
Förmåga att anpassa sig till ny teknik och förbättra arbetsprocesser.

Marbachs verksamhet:
Marbach grundades 1923 och har vuxit till att bli en ledande tillverkare inom sitt område.
Vi har 1800 anställda globalt och levererar våra produkter och tjänster över hela världen.
Marbach erbjuder även utbildning och support för våra kunder.

Varmt välkommen med eran ansökan!
Läs mer om oss på www.marbach.com

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-07
Via email
E-post: scandinavia@marbach.com

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Stålningsmontör".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Marbach Scandinavia AB (org.nr 556107-6539)
Emilstorpsgatan 8 (visa karta)
212 28  MALMÖ

Kontakt
VD
Martin Rönngard
martin.roenngard@marbach.com
0406171320

Jobbnummer
9841075

Prenumerera på jobb från Marbach Scandinavia AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Marbach Scandinavia AB: