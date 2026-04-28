Städstjärna Välstädat i Boden
Vi söker fler städstjärnor till vårt team i Boden
Vill du arbeta i ett företag där kvalitet, engagemang och gemenskap står i fokus?
Nu söker vi fler noggranna och serviceinriktade lokalvårdare/städtekniker till vårt fantastiska team i Boden
Vi söker dig som gärna har erfarenhet av städning, har ett öga för detaljer och som brinner för att lämna en ren och välstädad miljö som ger våra kunder en riktig WOW-känsla. Missa inte chansen att bli en del av familjen Välstädat - skicka in din ansökan redan idag!
Erbjudande
På Välstädat får du möjlighet att påverka både din egen och företagets utveckling. Vi värdesätter våra medarbetare högt, är lyhörda för behov och önskemål och arbetar aktivt för att utvecklas tillsammans.
Som ny medarbetare får du tydliga rutiner, bra introduktion och ett nära samarbete med arbetsledare eller teamledare. God kommunikation är en självklar del av vår vardag.
Vi arbetar mot gemensamma mål och når dem genom att leva efter vår värdegrund. Det är våra medarbetare som gör jobbet - och ditt engagemang är avgörande för vår framgång.Publiceringsdatum2026-04-28Om tjänsten
Som lokalvårdare/städtekniker hos Välstädat i Boden arbetar du med lokalvård och angränsande serviceuppgifter. Du ansvarar för att arbetet håller hög kvalitet och har daglig kontakt med både kunder och kollegor.
Om dig
Du är serviceinriktad, lyhörd och har ett professionellt bemötande. Eftersom du möter kunder dagligen är det viktigt att du är positiv, trevlig och en god ambassadör för Välstädat.
Vi ser gärna att du är självständig, handlingskraftig och noggrann, med ett strukturerat och systematiskt arbetssätt. Samarbete är viktigt för oss - hos oss går laget före jaget.
Meriterande:
Erfarenhet av yrkesmässig städning eller annat servicearbete
SRY, PRYL eller motsvarande utbildning Kvalifikationer
B-körkort
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Lön och förmåner
Ingångslön vid heltid: 27 968 kr/månad för dig över 22 år utan branschvana
För dig mellan 18-22 år: 90 % av grundlönen
Vid deltidsanställning proportioneras lönen utifrån sysselsättningsgrad
Lön enligt Fastighetsanställdas kollektivavtal - Serviceentreprenad
Friskvårdsbidrag upp till 5 000 kr per år, beroende på sysselsättningsgrad
Vi ser det som självklart att du delar våra värderingar.
Läs mer om oss på www.valstadat.com Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-28
E-post: bernardo.mayol@valstadat.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Städstjärna Boden". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Välstädat i Norrland AB
(org.nr 556930-7068), http://www.valstadat.com
Stationsgatan 8 (visa karta
)
961 61 BODEN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Arbetsledare
Bernardo Mayol Hita bernardo.mayol@valstadat.com 070-297 33 03 Jobbnummer
9880324