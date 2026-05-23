Senior DevOps Engineer till plattformsteamet bakom vår SaaS-tjänst
2026-05-23
Senseworks växer och vi söker nu en DevOps Engineer till vårt plattforms-team. Teamet äger våra mål för tillgänglighet, säkerhet och utvecklarupplevelse, och arbetar självständigt med att bygga, förbättra och drifta den tekniska plattform som gör det möjligt för våra produktteam att leverera snabbt, säkert och tillförlitligt.
Om Senseworks
Senseworks startade 2019 och tillhandahåller en världsledande analys- och revisionsplattform som SaaS-tjänst på webben. Vi gör det enklare för revisorer, redovisningskonsulter och CFO:er att samarbeta, analysera data och säkerställa att företag drivs på bästa sätt.
Våra kunder är allt från SME:er till stora internationella byråer, och vår plattform används för affärskritiska arbetsflöden där tillförlitlighet, säkerhet och prestanda är centralt.
Om rollen
Som DevOps Engineer i vårt plattforms-team blir du en nyckelperson i arbetet med att vidareutveckla vår tekniska plattform. Teamet ansvarar för att våra tjänster är säkra, robusta och enkla att bygga vidare på, samtidigt som vi skapar en riktigt bra utvecklarupplevelse för våra produkt-team.
Du kommer att arbeta med allt från infrastruktur, automation och observability till deployment-flöden, säkerhet, compliance och interna verktyg. Rollen passar dig som vill arbeta nära produktutvecklingen men med ett tydligt plattformsfokus: att skapa förutsättningar för andra team att bygga och skeppa bättre mjukvara snabbare.
Dina mål inkluderar att:
Öka tillgänglighet, stabilitet och kvalitet i våra tjänster.
Stärka säkerheten i vår infrastruktur, våra deployment-flöden och våra utvecklingsprocesser.
Förbättra DevEx genom bättre verktyg, automation, dokumentation och interna plattformstjänster.
Automatisera utveckling, drift och deployment för att skapa snabb och tillförlitlig time-to-market.
Göra vår plattform mer skalbar i takt med att teamet, kundbasen och antalet tjänster växer.
Det här kommer du att göra
I rollen ansvarar du tillsammans med plattforms-teamet för att:
Äga och vidareutveckla vår infrastrukturplattform och relaterad automation.
Arbeta med Infrastructure as Code och se till att vår infrastruktur är reproducerbar, säker och lätt att förändra.
Förbättra våra CI/CD-flöden och deployment-processer.
Bygga och underhålla interna plattformsverktyg som förenklar vardagen för våra utvecklare.
Monitorera infrastruktur och applikationer samt arbeta proaktivt med incidentförebyggande förbättringar.
Arbeta med observability, larm, loggning och mätetal kopplade till tillgänglighet och prestanda.
Säkerställa att våra system, tredjepartsprodukter och driftade tjänster håller hög standard för säkerhet och compliance.
Samarbeta med övriga engineering-team för att identifiera flaskhalsar och förbättringsområden i utvecklings- och driftsmiljön.
Kontinuerligt utvärdera nya tekniker, verktyg och arbetssätt som kan förbättra vår plattform.
Vem vi söker
Vi söker dig som är driven, strukturerad och trivs med att ta ett stort tekniskt ansvar. Du har erfarenhet av moderna DevOps-, plattforms- eller SRE-liknande arbetssätt och gillar att bygga lösningar som gör andra utvecklare mer effektiva.
Vi tror att du har erfarenhet av flera av följande områden:
Infrastructure as Code, exempelvis Terraform.
Containerbaserade miljöer med Docker och Kubernetes.
Molnplattformar som Azure, AWS eller GCP.
CI/CD, deployment-automation och release-flöden.
Observability, monitorering, loggning och incidenthantering.
Säkerhet i moln-, infrastruktur- och applikationsmiljöer.
Drift av databaser, köer, cache-lager eller andra plattformskomponenter.
Det är meriterande om du har erfarenhet av:
PostgreSQL, ClickHouse eller andra databaser för stora datamängder.
RabbitMQ eller andra meddelandeköer.
Argo Workflows, Airflow eller liknande orkestreringslösningar.
Redis.
Node.js och TypeScript.
SaaS-plattformar med höga krav på tillgänglighet, säkerhet och compliance.
Arbete med DevEx, interna utvecklarplattformar eller platform engineering.
Du kommer att trivas här om du
Vill arbeta i ett tight och kompetent team med hög grad av självständighet.
Gillar att ta ansvar för både tekniska beslut och långsiktiga förbättringar.
Motiveras av att bygga plattformar som gör andra team snabbare och mer effektiva.
Tycker att säkerhet, tillgänglighet och utvecklarupplevelse är lika viktiga delar av en modern SaaS-plattform.
Trivs i en miljö där du får stort inflytande över både arbetssätt, teknikval och prioriteringar.
Vad vi erbjuder
Vi erbjuder en chans att vara en del av ett snabbt växande fintech- och SaaS-bolag där du får vara med och bygga en plattform som används av kunder i affärskritiska processer.
Hos oss får du en snabb, samarbetsinriktad och lärande miljö där du får ta stort eget ansvar och påverka både din egen roll och hur vi bygger vår teknik framåt. Vi värdesätter nyfikenhet, öppenhet och en positiv attityd, och vi vill skapa en miljö där människor utvecklas långsiktigt.
Vi erbjuder bland annat:
Stor möjlighet att påverka teknik, arkitektur och arbetssätt.
Personlig utbildningsbudget.
Aktieoptionsprogram för anställda.
Flexibel arbetsplats där du arbetar när och var det passar bäst.
Generöst friskvårdsbidrag och friskvårdstimme.
Kontor i Umeå Science Park, nära IKSU.
Kollegor som arbetar från olika delar av världen, kombinerat med möjligheter att träffas fysiskt.
Vi tror att vi bygger bättre produkter genom att arbeta nära våra kunder, förstå deras problem på djupet och fatta datadrivna beslut om vad vi ska bygga härnäst.
Vi arbetar också aktivt för att skapa en inkluderande och jämställd arbetsplats. Vi tror att mångfaldiga team bygger bättre produkter och är roligare att arbeta i.
Låter det spännande att bygga plattformen bakom ett snabbväxande SaaS-bolag inom fintech?
Skicka din ansökan till jobs@senseworks.io
