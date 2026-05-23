Veterinär som Customer Success Manager till Vetnio
2026-05-23
Vetnio förändrar hur veterinärer arbetar. Vår AI-drivna copilot hjälper veterinärer att spara timmar varje dag genom att automatisera journalföring, mejl och anteckningar - så att de kan fokusera på det som verkligen betyder något: djurens vård.
Vetnio används idag av kliniker över hela Storbritannien, DACH-regionen, Norden, Spanien, Portugal och USA, och är Europas ledande AI-lösning i veterinärbranschen - både sett till adoption och tempo. Vi rullar nu ut Vetnio brett hos flera stora kedjor och kliniker, och behöver förstärka teamet med en Customer Success Manager som kan ta huvudansvar för att kunderna kommer igång ordentligt och får ut maximalt värde av produkten.
Om rollen Vi söker en legitimerad veterinär som vill äga Vetnios relation med kliniker och kedjor efter avtal - onboarding, utrullning, utbildning och löpande kontakt - och samtidigt ha tydligt inflytande på produktutvecklingen. Det här är en kundnära roll där tyngdpunkten ligger på att se till att Vetnio faktiskt används i vardagen och skapar verkligt värde för klinikerna. Du representerar produkten som veterinär, med trovärdighet som gör att kunderna känner "ni fattar vår vardag".
Resor är en naturlig del av rollen. Mycket av arbetet sker på plats hos kund - kickoffs, utbildningar och klinikbesök runtom i Norden - så du bör trivas med att vara ute på fältet regelbundet.
Vi tror stenhårt på autenticitet. Ingen förstår veterinärers problem bättre än veterinärer - och därför ska den som äger dialogen med kliniker också vara veterinär. Du kommer jobba nära vårt team (och vår VD) i onboardings, utbildningssessioner, kundmöten och feedbackloopar som direkt formar produkten.
Dina ansvarsområden
Onboarding och utrullning: leda nya kunder från avtal till aktivt användande - kickoffs, utbildningssessioner, klinikbesök på plats och löpande stöd under första månaderna.
Utbildning och adoption: ta fram och hålla utbildningar, webinarier och best practices för olika roller i kliniken - veterinärer, kliniksjuksköterskor, klinikchefer.
Kundkontakt och retention: vara primär kontaktperson för befintliga kunder, hålla regelbundna check-ins, fånga upp frågor tidigt och se till att Vetnio faktiskt används i vardagen.
Expansion inom befintliga kedjor: driva utrullning till nya kliniker inom kedjor som redan valt Vetnio.
Produktpåverkan: samla feedback från användare, identifiera mönster, föreslå förbättringar och bidra till roadmap/prioritering.
Klinisk trovärdighet: hjälpa oss tala veterinärernas språk i kunddialog, material, case och produktbeslut.
Vem du är
Du är legitimerad veterinär (krav) och har klinisk erfarenhet.
Du trivs i kunddialog, kan bygga förtroende snabbt och gillar att hjälpa människor komma igång med nya verktyg.
Du är tydlig, strukturerad och självgående - och du gillar att jobba i högt tempo med många parallella kunder.
Du har inget emot att resa och tycker det är kul att komma ut till klinikerna - en del av jobbet sker på plats hos kund, primärt i Norden.
Du är nyfiken på teknik och vill påverka hur framtidens klinikarbete ser ut.
Flytande i engelska (andra europeiska språk är ett plus).
Meriterande
Erfarenhet av utbildning, implementering eller förändringsarbete i klinik.
Erfarenhet från kedjor/större kliniker eller verksamheter med hög patientvolym.
Tidigare roll inom customer success, account management, utbildning eller rådgivning.
Vi erbjuder
Heltidsanställning i Europas ledande veterinär-AI-bolag.
Stor frihet och möjlighet att påverka både kundupplevelse och produktutveckling.
Ett team med stark veterinärkompetens och hög execution.
Flexibelt remote-upplägg eller kontorsplats i Stockholm.
Ansökan Skicka ditt CV, LinkedIn-profil eller ett kort meddelande om varför du passar för rollen till info@vetnio.com
