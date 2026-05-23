Revisor som gillar teknik? Bygg framtidens revision med oss
Senseworks AB / Ekonomijobb / Umeå Visa alla ekonomijobb i Umeå
2026-05-23
, Vännäs
, Nordmaling
, Vindeln
, Robertsfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Senseworks AB i Umeå
Senseworks startade 2019 och tillhandahåller en världsledande analys- och revisionsplattform som SaaS-tjänst. Vi gör det enkelt för revisorer, redovisningskonsulter och CFO:er att samarbeta och säkerställa att företag drivs på bästa sätt och vi expanderar nu kraftigt.
Vi söker dig som är revisor och som också drivs av att förbättra sättet vi jobbar på. Kanske funderar du på vad som kommer härnäst och kanske är svaret att vara med och forma framtidens revisionsverktyg.
Vad du kommer att göra
Du jobbar tillsammans med vårt produktteam för att utveckla och förbättra Senseworks plattform. Du bidrar med din djupa förståelse för hur revision fungerar i praktiken och ser till att vi bygger rätt saker på rätt sätt.
Bistå våra produktteam med domänkunskap och förståelse för revisorers faktiska arbetsflöden
Kommunicera med användare ute på byråerna och göra undersökningar för att verifiera att vi löser rätt problem
Specificera krav på nya funktioner och vara aktiv i prioriteringar av vår produktplan
Kommunicera med intressenter som FAR, Revisorsinspektionen och byråledare
Målet är att du efter ett tag växer in i en produktägarroll för en eller flera av våra produkter.
Vem vi söker
Vi söker en senior revisor med minst 5 års erfarenhet. Det viktigaste är inte att du kan produktutveckling från dag ett; det är att du förstår revisorernas vardag, gillar att möta människor och är nyfiken på teknik.
Du motiveras av att hitta smarta lösningar och vill hitta bättre sätt att göra saker
Du gillar att träffa och kommunicera med kunder och användare
Du har god förståelse för revision och relevanta regelverk (ISA, RedR, ÅRL, ABL m.fl.)
Du är nyfiken och sugen på att lära dig nya saker, t.ex. om data, UX och produktutveckling
Erfarenhet av revisionsprogram som Hogia, Visma eller Wolters Kluwer är meriterande.
Vad vi erbjuder
Inflytande över bolagets riktning
Aktieoptionsprogram: bli delägare i bolaget
Personlig utbildningsbudget och en kultur där lärande uppmuntras
Friskvårdsbidrag och friskvårdstimme: träna på arbetstid
Flexibelt arbete: jobba när och var det passar dig bäst
Kontor i Science Parken i Umeå, 30 sekunder från IKSU
Låter det intressant?
Skicka din ansökan till jobs@senseworks.io
. Vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du Jobbnummer
9924890