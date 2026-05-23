Vi söker en Förvaltningschef till Samhällsbyggnadsförvaltningen
Borås är en växande stad med höga ambitioner inom hållbar samhällsutveckling, stadsbyggnad och service till invånare och näringsliv. Nu söker vi en samhällsbyggnadschef som vill leda och utveckla Samhällsbyggnadsförvaltningen i ett uppdrag där strategiskt ledarskap, samverkan och samhällsnytta står i centrum. Som förvaltningschef får du en central roll i utvecklingen av Borås Stad och ansvarar för frågor som påverkar människors vardag, stadens tillväxt och framtida livsmiljöer.
Samhällsbyggnadsförvaltningen driver en bred verksamhet inom bland annat bygglov, detaljplanering, strategisk samhällsplanering, miljö och klimat, mark och exploatering samt geodata och kartproduktion. Från och med 2027-01-01 kommer Samhällsbyggnadsförvaltningen att utökas med delar av de uppgifter som idag ligger på Miljöförvaltningen, bland annat tillsyn inom livsmedel, miljö och alkohol/tobak. Förvaltningen har en viktig roll i att skapa hållbara och attraktiva miljöer för dagens och framtidens invånare. Verksamheten präglas av hög kompetens, service, tydlighet och ett långsiktigt perspektiv på samhällsutvecklingen.
Ditt uppdrag
Vi erbjuder ett uppdrag där du leder verksamheten utifrån politiskt satta mål och utvecklar förvaltningen för framtiden. Uppdraget innebär ett starkt fokus på att kvalitetssäkra, utveckla och samordna förvaltningens verksamheter och processer samt fortsätta arbeta för en serviceinriktad myndighetsutövning. Som samhällsbyggnadschef har du det övergripande ansvaret för förvaltningens verksamhet, ekonomi, personal och utveckling. Du planerar, leder, följer upp och utvecklar verksamheten inom de mål och budgetramar som Samhällsbyggnadsnämnden beslutat om. Du rapporterar till samhällsbyggnadsnämnden och kommunstyrelsen och arbetar nära förvaltningens chefer för att skapa goda förutsättningar för verksamheten.
I rollen ingår även att bidra till Borås Stads gemensamma utveckling genom nära samarbete med andra förvaltningschefer och bolagschefer. Du ingår i kommunens förvaltningschefsgrupp och koncernledning och är en viktig del av det kommungemensamma utvecklingsarbetet. Uppdraget ställer höga krav på strategisk förmåga, helhetssyn och ett ledarskap som präglas av tillit, samverkan och tydlighet. Att skapa värdegrundsbaserade dialoger och bygga förtroendefulla relationer, både internt och externt, är en viktig del av uppdraget.
Vi söker dig som är en trygg och strategisk ledare med förmåga att skapa engagemang, riktning och resultat i en komplex verksamhet. Du har ett motiverande och inspirerande ledarskap där du leder genom att coacha, skapa delaktighet och delegera ansvar. Den kommande utökningen av Samhällsbyggnadsförvaltningens verksamhetsområde med delar av Miljöförvaltningen gör att du behöver ha erfarenhet från förändringsledning och kompetens i att synka processer, system och strukturer för en lyckad integration. Du bygger goda relationer och har lätt för att skapa förtroende både internt och externt.
För att lyckas i rollen ser vi att du har:
Relevant akademisk examen samt utbildning inom ledarskap
Erfarenhet av att leda andra chefer
Erfarenhet av att arbeta i en politiskt styrd organisation samt av samhällsbyggnadssektorn, inklusive områdena miljö och klimat
God kunskap om kommunala och statliga styrdokument inom förvaltningens verksamhetsområden
Förmåga att arbeta strategiskt och omsätta strategier till operativ verklighet
Du kan se ditt arbete som en del i ett större sammanhang och förstår hur det påverkar och påverkas av andra delar av organisationen samt resultat och mål. Du har en god kommunikativ förmåga och vana att samverka med olika intressenter, Vi ser också att du har ett tydligt invånarfokus, god förståelse för politikens uppdrag och ett genuint intresse för samhällsutveckling och omvärldsfrågor.
Vi ser fram emot din ansökan
I denna rekrytering samarbetar vi med Capus. För ytterligare information kring tjänsten kontakta Pia Strandh på 073-340 92 13 eller pia.strandh@capus.se
(mailto:pia.strandh@capus.se
) Fackliga företrädare når du via Borås Stads växel, 033-35 70 00.
Vi ser fram emot din ansökan senast 2026-06-14 Så ansöker du Klicka på denna länk för att göra din ansökan Jobbnummer
9924900