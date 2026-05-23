Behovsanställd personlig assistent hos vår kund i Skillingaryd!
Just nu söker vi dig som vill bli en del av vårt härliga team och som under sommaren vill jobba som personlig assistent vid behov hos vår manliga kund i Skillingaryd.Vad innebär den här tjänsten?
Tjänsten är en behovsanställning för erbjudande om arbetstillfällen som kan uppstå under hela sommaren vid tillfällen då dubbelbemanning behövs tillsättas samt vid eventuell sjukfrånvaro hos ordinarie personal. Rollen som behovsanställd passar dig som söker ett extraarbete vid sidan av studier, annat jobb osv.
Vi ser gärna att du efter sommaren finns kvar i vårt team i rollen som behovsanställd.
Vår kund är en skojfrisk och aktiv man som är i behov av assistans dygnet runt samt med dubbelbemanning vid vissa sociala aktiviteter utanför hemmet.
Som personlig assistent behöver du ta fullt ansvar över struktur, planering och genomförande av dagliga rutiner, aktiviteter och inköp. I ditt arbete med kund säkerställer du hans säkerhet, tillsyn samt motiverar och stödjer honom i hans livsföring.
Kommunikationen mellan dig och kund sker verbalt samt via pictrogrambilder och i viss omfattning även teckenspråk.
Vem söker vi?
Vi söker dig som är engagerad, respektfull och lyhörd. Vi ser gärna att du har stort tålamod och förmågan att vara personlig samtidigt som du agerar professionellt.
Vi söker dig som är flexibel och har relativt god tillgänglighet för arbete vid kortare varsel.
Vi ser gärna att du:
Du som söker bör som person vara mycket trygg i dig själv, tålmodig och motiverande. Du bör trivas med att arbeta enskilt som såväl i grupp och ha en god samarbetsförmåga då många beslut gällande förhållningssätt och arbetssätt fattas gemensamt inom teamet.
har ett genuint intresse av att hjälpa andra.
Simkunnig, då kund under sommardagar gärna badar i närliggande sjöar.
kan arbeta flexibla arbetstider - dag, kväll, natt och helg.
har erfarenhet av vård och omsorg. (Det är meriterande men personlig lämplighet värderas högt).
behärskar det svenska språket på en mycket god nivå både i tal och i skrift.
Rökfri
Övrig information
Anställningsform: Timanställd vid behov under sommaren.
Omfattning: vid behov under sommaren.
Arbetstider: Varierande måndag-söndag. Pass är oftast fördelade som dagpass eller nattpass med väntetid. Vid vissa tillfällen kan även dygnspass med väntetid förläggas.
Tillträde: Omgående
Vi tillämpar individuell lönesättning och har kollektivavtal. Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Inför en eventuell anställning ska du kunna styrka att du har rätt att arbeta i Sverige, genom att uppvisa att du har medborgarskap inom EU/EES alternativt ett giltigt arbetstillstånd.
Inför en eventuellt anställning behöver du uppvisa registerutdrag från misstanke- och belastningsregister. (registerkontroll vid arbete i hemmet åt äldre personer eller vuxna personer med funktionsnedsättning)
Sista dag att ansöka är 2026-06-07
Vid frågor om jobbet, är du välkommen att kontakta:
Sofi Hultgren Totney, verksamhetschef Frösunda Nässjö. Tfn 010-130 33 02
