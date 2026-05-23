Revisor? Hjälp kunder lyckas med framtidens revisionsverktyg
Senseworks AB / Ekonomijobb / Umeå Visa alla ekonomijobb i Umeå
2026-05-23
, Vännäs
, Nordmaling
, Vindeln
, Robertsfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Senseworks AB i Umeå
Senseworks startade 2019 och tillhandahåller en världsledande analys- och revisionsplattform som SaaS-tjänst. Vi gör det enkelt för revisorer, redovisningskonsulter och CFO:er att samarbeta och säkerställa att företag drivs på bästa sätt och vi expanderar nu kraftigt.
Vi söker dig som är revisor och trivs allra bäst när du hjälper andra att lyckas. Kanske är du social, driven och funderar på vad som kommer efter byrån? Det här kan vara ditt nästa steg.
Vad du kommer att göra
Ditt mål är enkelt: se till att kunderna använder vår plattform på bästa sätt och verkligen får ut värde av den. Du jobbar varierat och nära kollegor inom sälj, produkt, teknik och marknad.
Onboarda nya kunder och säkerställa att de kommer igång på ett bra sätt
Analysera hur kunder använder produkten och intervjua dem för att förstå deras behov
Informera om nya funktioner och hjälpa kunderna att få maximal effekt av dem
Hantera kundsupport och bygga relationer över tid
Vara kundernas röst internt och bidra med insikter till sälj, marknad och produktutveckling
Skapa utbildningsmaterial, videos och blogginlägg för att göra produkten lättillgänglig
Vem vi söker
Vi söker en social och strukturerad revisor med minst 3 års erfarenhet. Det viktigaste är att du gillar kundkontakt, tar ansvar och trivs i ett litet team där du har mycket att säga till om.
Van vid och genuint gillar mötet med kunder och användare
Målinriktad och tar ansvar för att dina kunder lyckas
Gillar att jobba i ett tight team med bred påverkan på dina egna arbetsdagar
Erfarenhet av revisionsprogram som Hogia, Visma eller Wolters Kluwer är meriterande.
Vad vi erbjuder
Aktieoptionsprogram: bli delägare i bolaget
Personlig utbildningsbudget och en kultur där lärande uppmuntras
Friskvårdsbidrag och friskvårdstimme: träna på arbetstid
Flexibelt arbete: jobba när och var det passar dig bäst
Kontor i Science Parken i Umeå, 30 sekunder från IKSU
Låter det intressant?
Skicka din ansökan till jobs@senseworks.io
. Vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du Jobbnummer
9924889