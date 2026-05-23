Projektledare till Pauser Media för dig som levererar när det gäller
Vill du ha en roll där tempot är högt, kraven tydliga och leverans avgörande?
Till vår avdelning Verksamhetsstöd söker vi en engagerad och ambitiös vikarie som vill utvecklas i ett mediabolag med mycket högt tempo och varierande arbetsuppgifter.
Det här är inget för den som vill ha en lugn arbetsdag. Det här är för dig som gillar när det händer och som presterar som bäst när andra ser kaos.
Om rollen
Som vikarierande projektledare hos oss har du en central roll i vår verksamhet. Du ansvarar för att driva flera eventprojekt samtidigt, från start till leverans ofta med korta ledtider och höga förväntningar.
Du planerar, prioriterar, koordinerar och följer upp. Samtidigt som du hanterar kundärenden och interna processer. Här krävs ett exceptionellt driv, struktur och förmåga att fatta snabba beslut utan att tappa kvalité.
Detta är en krävande roll med högt ansvar från dag ett. Du arbetar på avdelningen Verksamhetsstöd och rapporterar till Chef på Verksamhetsstöd. Tjänsten är ett tidsbegränsat vikariat på 50-100 % enligt överenskommelse med en uppskattad längd på 4-12 månader med möjlighet till förlängning eller annan roll inom företaget.
Ditt uppdrag
Driva flera parallella projekt mot tydliga och ofta pressade deadlines.
Säkerställa leverans med hög kvalité.
Vara spindeln i nätet mellan kund, produktion och interna processer.
Lösningsorienterad och professionell i kundbemötande med god kommunikativ förmåga.
Upprätthålla full överblick och kontroll över processerna och data.
Kundtjänst och support via telefon och e-post.
Administration och hantering av databaser.
Allmänna kontorsuppgifter såsom inköp av frukost och posthantering.
Vi letar efter dig som
Har dokumenterad erfarenhet av projektledning i högt tempo.
Är mycket strukturerad, snabb i tanken och stresstålig.
Trivs när du har mycket ansvar och många bollar i luften.
Har ett mycket starkt eget driv och egen lösningsförmåga.
Har god erfarenhet av att planera, koordinera och leverera med kvalitet.
Kommunicerar tydligt, professionellt och trivs på scenen.
Är tekniskt trygg och snabbt kan sätta dig in i nya system.
Ser deadlines som en motivationsfaktor, inte ett problem.
Meriterande: erfarenhet från media/produktion eller miljöer med snabba leveranscykler.
Vad vi erbjuder
En högpresterande miljö där tempo och ansvar driver utveckling.
Möjlighet att snabbt växa i en roll med stor påverkan.
Ett engagerat team där driv och ambition värdesätts.
En dynamisk arbetsplats i Slakthusområdet, nära kommunikationer och service.
Ett team som välkomnar engagemang och nyfikenhet.
Praktisk info
Plats: Slakthusområdet, Stockholm
Arbetstid: Måndag-fredag 08:00-17:00
Upp till 50-100% enligt ök, uppskattad längd på 4-12 månader med möjlighet till förlängning eller annan roll inom företaget.
Redo att ta nästa steg? Skicka ditt CV till: Gina Wallin, Chef Verksamhetsstöd, rekrytering@pausermedia.se
märk din ansökan med - Projektledare
Urval sker löpande.
Om Pauser Media
Pauser Media är ett etablerat och expansivt medieföretag som producerar ledande facktidningar och konferenser inom bland annat miljö, kvalitet, hållbarhet, ledarskap och telekom. Våra varumärken inkluderar Miljö & Utveckling, Techtidningen, Kvalitetsmagasinet, VD-tidningen, Praktiskt Ledarskap, Kvalitetsvård och Hållbart samhällsbyggande. Vi har cirka 40 medarbetare och kontor i Stockholm och Lund.
