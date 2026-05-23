Gruppchef Rehab inriktning prehab, Göteborg
Om Samhall
Samhall finns till för att skapa en mer inkluderande arbetsmarknad där alla ses som en tillgång. Vårt uppdrag är att skapa meningsfulla jobb för personer med funktionsnedsättning. Varje år anvisas ca 2 000 personer till oss från Arbetsförmedlingen och det vi gör är att erbjuda dem en stabil plattform att stå på och möjlighet att träna sina förmågor och utveckla sin kompetens. Vårt viktigaste mål är att 1 500 personer varje år ska lämna oss för ett arbete utanför Samhall.
Oavsett var du jobbar i vår organisation är vårt uppdrag och våra mål högst närvarande. Övertygelsen om att alla människor har kompetens är en kompass och en drivkraft för oss alla. Vi tror att du som läser detta känner lika starkt för det som vi.
Vi är 24 000 anställda, varav cirka 1500 chefer och specialister, med verksamhet över hela landet. Tillsammans arbetar vi för en mer inkluderande arbetsmarknad som gagnar individer, organisationer och samhället i stort.
Om tjänsten
Rollen som Gruppchef rehab med inriktning prehab är en viktig och etablerad chefsbefattning inom Samhall. Det är en chefsroll i vår första linje där du har personalansvar för medarbetare i komplexa rehabiliterings- och prehabiliteringsärenden. Ditt uppdrag är att skapa förutsättningar för att våra medarbetare ska kunna utveckla sin arbetsförmåga och få rätt stöd för att kunna arbeta hållbart över tid.
En viktig del av rollen är att arbeta förebyggande genom prehabilitering, där fokus ligger på att tidigt identifiera behov, stärka arbetsförmåga och minska risken för sjukskrivning. Du arbetar nära verksamheten och bidrar aktivt till att utveckla Samhalls arbete inom sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocesser.
Vägen för våra medarbetare kan ibland vara lång och komplex, men målet är att de ska utveckla ett yrkeskunnande och en arbetsförmåga som gör dem rustade för ett arbete utanför Samhall.
I rollen skapar och bibehåller du nätverk och goda relationer både internt och externt. Du samarbetar dagligen med områdeschefer, HR och andra stödfunktioner samt har löpande kontakt med externa aktörer såsom Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Du blir även en del av ett erfaret nätverk av kollegor och specialister där ni samarbetar kring arbetsanpassningar, hjälpmedel och rehabiliteringsinsatser.
Vi erbjuder dig
Som Gruppchef rehab med inriktning prehab påbörjar du din läranderesa i vår egen Samhallskola och får möjlighet att ta del av en av Sveriges mest omfattande ledarutbildningar. Här utvecklas du som ledare oavsett tidigare erfarenhet och bygger samtidigt specialistkunskap kring att leda och utveckla personer med funktionsnedsättning.
Du får möjlighet att bygga nätverk med kollegor runt om i landet, utbyta erfarenheter och vara med och bidra till ett viktigt samhällsuppdrag där du gör verklig skillnad för människor varje dag.
Du bidrar med
För dig är ledarskap ett aktivt val och något du har erfarenhet av sedan tidigare. Du bygger förtroendefulla relationer och skapar ett gott samarbetsklimat genom ett tydligt, tryggt och närvarande ledarskap.
Du kommunicerar tydligt och har förmåga att anpassa ditt sätt att kommunicera utifrån olika individers behov och förutsättningar. Du motiveras av att utveckla människor och skapa förutsättningar för hållbara framsteg.
Vi tror också att du är trygg i att hantera komplexa individärenden och van att arbeta strukturerat med dokumentation, uppföljning och samverkan med olika aktörer. Eftersom rollen innebär många kontaktytor ser vi att du har en god samarbetsförmåga och ett lösningsorienterat arbetssätt.
Med tanke på rollens inriktning mot rehabilitering och prehabilitering kommer vi att lägga stor vikt vid tidigare erfarenhet inom området. Vi är särskilt intresserade av att höra om komplexa rehabiliteringsärenden du arbetat med samt hur du arbetat förebyggande för att stärka arbetsförmåga och minska sjukfrånvaro.
Har du en bakgrund som arbetsterapeut eller liknande erfarenhet är det meriterande.
För att lyckas och trivas i rollen tror vi att du har:
God kunskap om Försäkringskassans regelverk
Ledarskapserfarenhet med personalansvar
Erfarenhet av operativt arbete med personalutveckling
Dokumenterad erfarenhet av rehabilitering, arbetsanpassningar och förebyggande arbete
Erfarenhet av samverkan med Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen
God administrativ förmåga och vana av dokumentation och uppföljning
B-körkort
Ansökan och praktisk information
Vill du bli en av oss? Varmt välkommen med din ansökan!
På Samhall arbetar människor med många olika bakgrunder och erfarenheter. Det tror vi gör oss till en mer kreativ, utvecklande och inkluderande arbetsplats. Därför söker vi alltid personer som kan bidra med nya perspektiv och erfarenheter.
Rekryteringsprocessen består av flera steg som inkluderar intervjuer, tester och referenstagning. Du kommer att få återkoppling på din ansökan och information kring processen så snart som möjligt och senast i samband med sista ansökningsdag.
Om du har frågor eller vill veta mer om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta oss enligt nedan.
Anställningsform: Tillsvidareanställning med 6 månaders provanställning
Tillträde: snarast enl överenskommelse
Geografisk placering: Du utgår från vårt kontor i Göteborg men arbetar aktivt ute i verksamheten i hela distriktet.
Sista dag att ansöka är 14 juni
Rekryterande chef: Enrico Stolz nås för frågor på enrico.stolz@samhall.seFacklig kontakt
Linda Hinderyd, Ledarna 072-2044967 Asim Zilic, Saco 070-3594515 Susanne Petterson, Unionen 070-2826191 Så ansöker du Klicka på denna länk för att göra din ansökan Jobbnummer
9924885