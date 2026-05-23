VA-anläggare sökes
2026-05-23
Är du intresserad av en ny utmaning?
Har du stor kompetens inom VA- och anläggningsentreprenader?
Är du en duktig VA-anläggare / rörläggare?
Svarar du "ja" på ovanstående frågor är du troligen vår nya VA-anläggare / rörläggare mark.
Vi på Bengtssons Trädgårdsanläggningar AB utför allt ifrån stora anläggnings- och finplaneringsentreprenader till mindre trädgårdsanläggningar och vi söker nu ytterligare en VA-anläggare.
VA-anläggarrollen innebär att du utför rörläggningsarbeten i mark för dränering, dagvatten, spillvatten och vattenserviser inkl. brunnar, pumpstationer, utjämningsmagasin m.m. i våra anläggningsentreprenader.
Det innebär även ett ansvar för planering och samordning av dagligt arbete tillsammans med grävmaskinist och projektchef.
Samtidigt får du möjlighet till att utveckla kund-, leverantörs- och medarbetarrelationer.
Vi söker dig som vill vara med och utföra anläggningsentreprenader tillsammans med ett engagerat team och företag.
Du är positiv, driven, engagerad, har god samarbetsförmåga och är kommunikativ.
Du har väl utvecklad kompetens inom VA- och anläggningsentreprenader och är en duktig rörläggare mark.
Bengtssons Trädgårdsanläggningar kan erbjuda dig konkurrenskraftiga förmåner och ger dig möjlighet att vara delaktig i att driva och utveckla vår entreprenadverksamhet.
Vi ser fram emot din ansökan med CV och personligt brev.
Ansök snarast då intervjuprocess sker löpande.
Skicka din ansökan till lars.svensson@bengtssons.se
9924904