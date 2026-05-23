Gruppchef Rehab, Uppsala
Samhall AB / Chefsjobb / Uppsala Visa alla chefsjobb i Uppsala
2026-05-23
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Samhall AB i Uppsala
, Östhammar
, Sigtuna
, Enköping
, Upplands Väsby
eller i hela Sverige
Om Samhall
Samhall finns till för att skapa en mer inkluderande arbetsmarknad där alla ses som en tillgång. Vårt uppdrag är att skapa meningsfulla jobb för personer med funktionsnedsättning. Varje år anvisas ca 2 000 personer till oss från Arbetsförmedlingen och det vi gör är att erbjuda dem en stabil plattform att stå på och möjlighet att träna sina förmågor och utveckla sin kompetens. Vårt viktigaste mål är att 1 500 personer varje år ska lämna oss för ett arbete utanför Samhall.
Oavsett var du jobbar i vår organisation är vårt uppdrag och våra mål högst närvarande. Övertygelsen om att alla människor har kompetens är en kompass och en drivkraft för oss alla. Vi tror att du som läser detta känner lika starkt för det som vi.
Vi är 24 000 anställda, varav cirka 1500 chefer och specialister, med verksamhet över hela landet. Tillsammans arbetar vi för en mer inkluderande arbetsmarknad som gagnar individer, organisationer och samhället i stort.
Välkommen till Samhall!Publiceringsdatum2026-05-23Om tjänsten
Rollen som Gruppchef rehab är en etablerad och viktig befattning inom Samhall. Det är en chefsroll i vår första linje vilket innebär att du har personalansvar för medarbetare i komplexa rehabiliteringsärenden för att säkra att de får det stöd de behöver för att kunna återgå till arbete på ett hållbart sätt. Vägen för dina medarbetare är ofta lång, men målet är att de ska utveckla ett yrkeskunnande och sin arbetsförmåga. På Samhall pågår ett stort arbete med att jobba preventivt, med fokus på vad vi kallar "prehabilitering". Här får du också ett viktigt forum av duktiga kollegor att samarbeta med i frågor kring arbetsanpassningar och hjälpmedel. Du följer och coachar områdets chefer i Samhalls sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess.
I denna roll skapar och bibehåller du nätverk och relationer. Förutom ett nära ledarskap för dina medarbetare samarbetar du dagligen med dina kollegor internt såsom områdeschefer, HR och andra stödfunktioner. Du har även externa kontakter med handläggare på Försäkringskassan.
Vi erbjuder dig
Som gruppchef rehab påbörjar du din läranderesa i vår egen Samhallskola när du börjar hos oss och du erbjuds en av Sveriges bästa ledarutbildningar. Här utvecklas du som ledare oavsett tidigare erfarenhet och bygger specifik kunskap kring att leda personer med funktionsnedsättning. I detta sammanhang lär du också känna kollegor runtom i landet, bygger nätverk och utväxlar erfarenheter.
Du bidrar med
Som ledare bygger du relationer för att skapa förtroende och ett gott samarbetsklimat. Du kommunicerar tydligt och kan anpassa din kommunikationsstil efter olika personers behov. Du ser att du lär dig nytt genom de personer du leder och får bekräftelse genom att se dina medarbetare utvecklas.
Med tanke på den här rollens inriktning på rehabilitering kommer vi också att fråga dig i vilken utsträckning du arbetat med detta. Vi är nyfikna på dina exempel på mer komplexa ärenden som du hanterat eftersom det är en stor del av det dagliga arbetet.
För att lyckas och trivas i rollen tror vi du har:
Goda dokumenterade erfarenheter av arbete med rehabilitering och arbetsanpassningar
Ledarskapserfarenhet med personalansvar
Erfarenhet av operativt arbete med personalutveckling
Tidigare arbetat/samverkat med Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen
B-körkort
Ansökan och praktiskt information
Vill du bli en av oss? Varmt välkommen med din ansökan!
På Samhall arbetar människor med många olika bakgrunder och erfarenheter, det tror vi gör oss till en mer kreativ och rolig arbetsplats. Därför söker vi alltid efter personer som på olika sätt kan bidra till att bredda våra perspektiv.
Rekryteringsprocessen består av flera steg som inkluderar möten, tester och referenskontroll. Du kommer att få återkoppling på din ansökan och kring processen så fort som möjligt och senast i samband med sista ansökningsdag.
Om du har frågor eller behöver komma i kontakt med oss är du varmt välkommen att höra av dig till oss enligt nedan.
Anställningsform: Tillsvidare med 6 månaders provanställning
Anställningsdatum: snarast enl överenskommelse
Geografisk placering: du utgår från vårt kontor i Uppsala men är aktivt ute i vår verksamhet i hela distriktet.
Sista dag att ansöka är 14 juni
Rekryterande chef: Inga Smail nås för frågor på inga.smail@samhall.seFacklig kontakt
Elisabeth Lindén-Classon, Ledarna, 070-3756534 Asim Zilic, Saco, 070-3594515 Georgios Pavlidis, Unionen, 076-1266744 Så ansöker du Klicka på denna länk för att göra din ansökan Jobbnummer
9924887