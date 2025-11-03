Städledare inom lokalvård
Stockholms Kvalitetsstäd AB / Städarjobb / Stockholm Visa alla städarjobb i Stockholm
2025-11-03
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Stockholms Kvalitetsstäd AB i Stockholm
Arbetsgivare: Stockholms Kvalitetsstäd AB
Plats: Stockholms Innerstad
Tjänst: Städledare inom lokalvård
Stockholms Kvalitetsstäd AB är ett väletablerat företag inom lokalvård med en stark fokusering på kvalitet och kundnöjdhet.
Vi söker en engagerad och ansvarstagande arbetsledare inom lokalvård som vill vara med och utveckla vår verksamhet.
Du leder och stöttar våra lokalvårdare i det dagliga arbetet, säkerställer hög kvalitet i leveransen på några utav Stockholms finaste kontor och bidrar till en trivsam arbetsmiljö.Publiceringsdatum2025-11-03Kvalifikationer
• Erfarenhet av lokalvård minst 5 år samt tidigare erfarenhet av ledarskap är ett krav
• Goda kunskaper i svenska, både tal och skrift
• Grundläggande kunskaper i engelska
• Möjlighet att kunna jobba dag- kväll och helger.
• B-körkort är ett krav
• Kan arbeta självständigt
Anställningsform: Heltid
Startdatum: Enligt överenskommelse
Månadslön: Enligt överenskommelse
Ansökan: Skicka din ansökan med CV och personligt brev till freja@xecgroup.se
. Märk din ansökan med "CV Arbetsledare".
Vi behandlar ansökningarna löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum, så skicka in din ansökan så snart som möjligt.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-03
E-post: freja@xecgroup.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms Kvalitetsstäd AB
(org.nr 559417-0820)
Gumshornsgatan 11 (visa karta
)
114 60 STOCKHOLM Jobbnummer
9586165