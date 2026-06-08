Senior Digital Commerce Specialist
Sway Sourcing Sweden Aktiebolag / Chefsjobb / Göteborg Visa alla chefsjobb i Göteborg
2026-06-08
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Vi söker en erfaren konsult för ett uppdrag med fokus på digital försäljning, e-handel och utveckling av digitala marknadskanaler. Uppdraget syftar till att etablera och vidareutveckla en skalbar modell för onlineförsäljning, digital närvaro och samarbete med externa affärspartners inom en internationell verksamhet.
Om uppdraget
Som Digital Go-to-Market Specialist kommer du att ansvara för att definiera, strukturera och driva arbetet kring digitala försäljningskanaler, marknadsplatser och digital affärsutveckling. Uppdraget omfattar både strategiskt och operativt arbete med fokus på tillväxt, effektiv styrning och en enhetlig kundupplevelse över flera digitala plattformar.
I rollen kommer du bland annat att:
Analysera befintliga digitala försäljningskanaler och identifiera utvecklingsmöjligheter.
Utvärdera och prioritera affärsmöjligheter inom e-handel och digital försäljning.
Definiera målbild, arbetssätt och roadmap för digital tillväxt.
Säkerställa en sammanhållen upplevelse över olika digitala kanaler.
Samordna arbete mellan flera interna funktioner och externa samarbetspartners.
Leda och koordinera etablering och vidareutveckling av digitala initiativ.
Säkerställa effektiva processer för dokumentation, behörighetshantering och kunskapsöverföring.
Identifiera och genomföra förbättringar inom användarupplevelse, innehåll och kommersiell prestation.Publiceringsdatum2026-06-08Kvalifikationer
5–10 års relevant erfarenhet inom digital handel, e-handel eller digital affärsutveckling.
Dokumenterad erfarenhet av online Go-to-Market-strategier.
Erfarenhet av arbete med digitala marknadsplatser och e-handelsplattformar.
Erfarenhet av att driva tvärfunktionella initiativ och förändringsarbete.
Förmåga att kombinera strategiskt tänkande med operativt genomförande.
Stark kompetens inom stakeholder management.
Mycket god kommunikativ förmåga.
Hög grad av struktur, noggrannhet och självständighet.
Akademisk examen inom Business, Marketing, E-commerce, IT eller motsvarande.
Tillträde och ansökan
Period: 2026-06-15 – 2026-09-30
Sista ansökningsdagen: 2026-06-12
Ort: Göteborg
Urval och intervjuer sker löpande!
Sway Sourcing är en innovativ rekryteringspartner som specialiserar sig på att matcha rätt talang med rätt företag – snabbt och effektivt. Vårt huvudfokus ligger inom Ekonomi, Administration, HR, Marknad och IT, men vi har även den breda expertis och flexibilitet som krävs för att leverera skräddarsydda rekryteringslösningar inom alla branscher.
Trots att vi är en relativt ny aktör har vi redan byggt förtroende hos många av Sveriges största företag och arbetar både nationellt och internationellt. Med baser i Sverige och Spanien erbjuder vi en unik kombination av lokal expertis och global räckvidd. Vårt starka nätverk och djupa branschinsikter gör oss till en självklar partner för företag som vill ligga steget före i sin rekrytering. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7874355-2042506". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sway Sourcing Sweden Aktiebolag
(org.nr 559360-7517), https://www.swaysourcing.com
Drottninggatan (visa karta
)
411 10 GÖTEBORG Arbetsplats
Sway Sourcing Jobbnummer
9953694