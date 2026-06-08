Säljare till Wioniq // Borås, Jönköping eller Stockholm
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2026-06-08
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Wioniq Nordic hjälper energibolag att fatta bättre beslut genom smarta IoT-lösningar och datadrivna insikter. Våra lösningar används för att identifiera läckage, minska energiförluster, effektivisera underhåll och skapa mer hållbara fjärrvärmenät. Nu stärker vi vår position på den svenska marknaden och söker en Säljare med affärsutvecklingskompetens för att driva tillväxt, skapa nya affärer och hjälpa energibolag att få ut det fulla värdet av våra digitala lösningar.
Om rollen Som Säljare hos Wioniq ansvarar du för att utveckla affären inom fjärrvärmesegmentet på den svenska marknaden. Du driver hela säljprocessen från första kontakt till avslutad affär och arbetar långsiktigt och strategiskt för att identifiera och skapa medvetenhet om behov och nyttor med våra lösningar. Vi vet vilka kunder som är intressanta i Sverige – en del har vi inte haft kontakt med, andra arbetar idag med en annan leverantör och många saknar fortfarande lösningar som våra. Din uppgift är att bearbeta en tydligt utvald målgrupp med specifika bolag.
Rollen handlar om att skapa förståelse för hur våra lösningar bidrar till minskade kostnader, färre driftstörningar och mer effektiv resursanvändning. Genom att kombinera affärsmannaskap med ett genuint intresse för kundernas verksamhet hjälper du beslutsfattare att koppla tekniska möjligheter till konkret affärsnytta.
Du ingår i ett globalt säljteam på drygt tio personer, varav fyra kollegor i Sverige. Tekniska specialister och produktexperter stöttar dig i att fördjupa förståelsen för lösningarna, men kunddialogen, försäljningsprocessen och utvecklingen av din marknad äger du.
Vi söker dig som: Har ett starkt affärsdriv och trivs med att skapa nya relationer. Du är självgående, strukturerad och motiveras av att söka upp och driva affärer framåt även när säljcyklerna är långa och involverar flera beslutsfattare. Du trivs med att bearbeta nya kunder i högt tempo samtidigt som du driver affären framåt.
Du är intresserad av teknik och har förmågan att översätta komplexa lösningar till tydliga affärsvärden. Kanske arbetar du idag i energi och fjärrvärmebranschen och har förståelse för utmaningar och behov men nödvändigtvis inte som säljare.
Vi ser gärna att du har:
• Erfarenhet av B2B-försäljning • Vana att arbeta med längre och komplexa säljprocesser med flera stakeholders • Förmåga att kommunicera affärsnyttan i tekniska lösningar • Flytande svenska och goda kunskaper i engelska
Det är meriterande om du har erfarenhet från energi-, fjärrvärme- eller infrastruktursektorn.
Om Wioniq Wioniq är en ledande aktör inom smarta, datadrivna lösningar för vatten- och energiinfrastruktur. Genom avancerad IoT-övervakning, läckagedetektering och realtidsanalys hjälper vi VA-bolag och fjärrvärmeanläggningar att optimera sina nät, minska energiförluster och fatta bättre beslut – varje droppe, varje watt, varje sekund. Wioniq bildades 2025 genom en sammanslagning av fyra specialistbolag och ingår i den europeiska Wienerberger-koncernen, vilket ger oss både scaleup-energi och multinationell styrka. Med kontor i Sverige, Nederländerna, Frankrike, Tyskland och Finland är vi på en spännande tillväxtresa – och vi letar efter fler som vill vara med och bygga det som verkligen spelar roll.
START: Enligt överenskommelse PLATS: Borås (Huvudkontor), Jönköping eller Stockholm OMFATTNING: Heltid LÖN: Fast lön KONTAKT: Rekryterare Mattias Marberg – mattias.marberg@oddwork.se
(för frågor om tjänsten, ej ansökningar) SISTA ANSÖKNINGSDATUM: Urval sker löpande
Som ledande byrå inom employer branding och rekrytering är vi här för att revolutionera vår bransch, matcha talanger med företagskulturer och stärka organisationers arbetsgivarvarumärken. Nyfiken på att veta mer? Välkommen in i Oddworks värld genom att klicka här eller hitta fler karriärmöjligheter här. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7874382-2042511". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Oddwork Sweden AB
(org.nr 556847-9892), https://jobb.oddwork.se
Vevgatan 10 (visa karta
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504 64 BORÅS Arbetsplats
Oddwork Jobbnummer
9953700