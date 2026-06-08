köksbiträde kock specialkock

Wu's Restaurang Kina Muren i Stockholm AB / Kockjobb / Stockholm
2026-06-08


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Restaurang Kinamuren söker nu efter en till två kockar eller kökbiträden med tidigare erfarenhet.
Som person får du gärna vara stresstålig, bra på att samarbeta med andra samt flexibel och ordentlig med god känsla för matlagning och service.
Vi ser gärna att du är stresstålig, tillmötegående och bra på att kommunicera och tidigare jobbat som köksbiträde eller kock och positiv samt lojal. Det är mycket meriterande om du kan prata kinesiska men även svenska alternativt engelska.
Det är också meriterande om du har jobbat med buffé eller restaurang gärna asiatisk eller mongolisk barbecue gärna ett eller ett par år tidigare. Viktigt att du är pålitlig, lyhörd för kunders önskemål, stresstålig samt noggrann och duktig på att förbereda råvaror samt stekning.
Vid intresse inkom med CV och ansökan så går vi genom och kontaktar intressanta ansökande så snart vi kan.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-04
E-post: jobb@kinamuren.nu

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Wu's Restaurang Kina Muren i Stockholm AB (org.nr 556205-6332)
Odengatan 70 (visa karta)
113 22  STOCKHOLM

Arbetsplats
Wu's Restaurang Kina Muren i

Jobbnummer
9953696

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